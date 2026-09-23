Văn hoá đọc tiếp tục lan toả sâu rộng trong học đường

Được phát động từ ngày 6/4-10/7, cuộc thi thu hút đông đảo học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.133 bài dự thi đến từ 94 trường học.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Cà Mau năm 2026, phát biểu nhận xét, đánh giá về kết quả cuộc thi.

Qua chấm điểm và đánh giá kỹ lưỡng, bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, nhận xét: “Với số lượng bài dự thi cho thấy văn hoá đọc đang tiếp tục lan toả sâu rộng trong học đường. Nhiều bài chất lượng, thể hiện góc nhìn sâu sắc, cảm nhận tinh tế và thông điệp ý nghĩa về sách và văn hoá đọc”.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức và bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng ban Giám khảo, trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 81 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi, bao gồm 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 20 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Thí sinh đạt giải được trao Giấy chứng nhận cùng phần thưởng tiền mặt: 1 triệu đồng/giải Nhất, 800.000 đồng/giải Nhì, 600.000 đồng/giải Ba và 500.000 đồng/giải Khuyến khích.

Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về các em: Võ Khánh Đoan (Trường Tiểu học 1 Trần Văn Thời, Xã Trần Văn Thời); Phạm Thị Cẩm Thy (Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, phường Vĩnh Trạch); Nguyễn Thị Bích Duyên (Trường THPT Quách Văn Phẩm, Xã Quách Phẩm).

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban tổ chức, trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Nhì.

8 giải Nhì được trao cho các em: Trương Hải Băng, Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Sông Đốc, xã Sông Đốc); Trần Nguyễn Anh Thy (Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, Phường Lý Văn Lâm); Trần Thị Thu Thảo (Trường THPT Quách Văn Phẩm, Xã Quách Phẩm); Đoàn Văn Hồ (Trường THPT Ninh Quới, xã Ninh Quới); Phan Tuyết Khương (Trường THPT Điền Hải, xã Long Điền); Phạm Huỳnh Như Ý, Đặng Ánh Ngọc (Trường THPT Thái Thanh Hoà, xã Đầm Dơi).

Qua cuộc thi cho thấy phong trào đọc sách tiếp tục lan toả sâu rộng tại trường học.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, thành công của cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng và chất lượng bài thi, mà quan trọng hơn là đã tạo được sân chơi để học sinh chia sẻ cảm nhận, phát triển năng lực tiếp nhận và lan toả tri thức, từ đó hình thành thói quen đọc và thúc đẩy văn hoá đọc trong trường học./.