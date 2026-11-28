TikTok mở thêm cánh cửa đưa sách đến bạn đọc

Trong thời đại nội dung số phát triển mạnh mẽ, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang có nhiều thay đổi. Thay vì dành thời gian tìm kiếm và đọc những bài giới thiệu dài, nhiều người lựa chọn xem video ngắn để cập nhật thông tin, giải trí và tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích.

Bên cạnh sự tăng trưởng của sách điện tử, sách nói thì sách in truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Ảnh minh hoạ: AI

Sự xuất hiện của cộng đồng #BookTok trên TikTok đã tạo thêm một kênh quảng bá sách đáng chú ý. Tại Việt Nam, nền tảng này được triển khai từ năm 2023, thu hút sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, tác giả và độc giả thông qua những video giới thiệu, đánh giá sách, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm.

Theo thông tin do TikTok công bố, trong giai đoạn đầu triển khai tại Việt Nam, #BookTok ghi nhận khoảng 2,5 tỉ lượt xem và hơn 834.000 bài đăng. Những con số này cho thấy mạng xã hội có khả năng tạo sự chú ý lớn đối với sách, đưa nhiều tác phẩm đến gần hơn với công chúng, nhất là nhóm độc giả trẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo xu hướng trên mạng, các nền tảng xã hội còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho ngành xuất bản. Theo thống kê sơ bộ đến tháng 7.2024 cho thấy doanh thu bán sách qua TikTok đã vượt 500 tỉ đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy mạng xã hội đang trở thành một kênh tiếp thị và phân phối sách có sức ảnh hưởng đáng kể.

Nhiều độc giả cũng cho biết thói quen đọc sách, mua sách hiện nay cũng dần thay đổi. Thay vì phải đến cửa hàng sách, việc lựa chọn và mua sách trên các nền tảng số dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều.

Sách giấy vẫn có chỗ đứng trong kỷ nguyên số

Dù các nền tảng số ngày càng phổ biến, sách giấy chưa mất đi sức hút. Sự phát triển của thị trường xuất bản cho thấy nhu cầu tiếp cận sách giấy và tri thức vẫn hiện hữu.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản và Thư viện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2026, năm 2025, cả nước có 52 nhà xuất bản thuộc 49 cơ quan chủ quản. Tổng số xuất bản phẩm thực hiện đạt 51.574 xuất bản phẩm, với hơn 543,5 triệu bản và lượt truy cập. Tổng doanh thu toàn ngành đạt trên 4.100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các kênh phát hành trực tuyến, thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc. Điều này cho thấy ngành xuất bản không đứng ngoài xu hướng công nghệ mà đang từng bước thích nghi với phương thức truyền thông và tiêu thụ mới.

Một trong những lợi thế của sách giấy là trải nghiệm đọc trực tiếp. Người đọc có thể lật giở từng trang, đánh dấu những đoạn tâm đắc, ghi chú bên lề và lưu giữ cuốn sách như một tài liệu tham khảo lâu dài. Với nhiều người, việc cầm một cuốn sách, dành thời gian đọc trong không gian yên tĩnh còn mang lại cảm giác tập trung mà việc tiếp nhận thông tin liên tục trên màn hình khó thay thế.

Bên cạnh đó, sách giấy vẫn có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc sâu, giúp người đọc theo dõi một vấn đề xuyên suốt, kết nối các luận điểm và suy ngẫm về nội dung thay vì chỉ tiếp nhận những thông tin ngắn, rời rạc.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức ép từ các nền tảng video ngắn. Việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung có thời lượng ngắn, tốc độ nhanh khiến một bộ phận người dùng dễ hình thành thói quen chuyển đổi liên tục giữa các thông tin. Trong khi đó, đọc một cuốn sách đòi hỏi sự kiên trì, khả năng tập trung và thời gian nhất định.

Số liệu ngành xuất bản Việt Nam giai đoạn gần đây ghi nhận xu hướng sách in giữ quy mô lớn nhưng chững lại, trong khi xuất bản phẩm điện tử tăng trưởng mạnh.

Năm 2024, xuất bản phẩm in ước đạt khoảng 41.000 đầu sách (giảm 2,97% so với năm 2023). Năm 2025 đạt 42.816 đầu sách in với 457.689.857 bản, giảm 1,5% về số xuất bản phẩm và giảm 8,8% về số bản so với năm trước. Toàn ngành ghi nhận tổng cộng hơn 543,5 triệu bản in trên các xuất bản phẩm, trong đó sách giáo khoa, giáo trình chiếm khoảng 32% và sách thiếu nhi chiếm 21%.

Còn với sách điện tử và xuất bản số, năm 2024 xuất bản phẩm điện tử chiếm gần 9% tổng số đầu sách cả nước, ước đạt khoảng 4.050 đầu, tăng 120,7%, với lượt truy cập/nghe sách nói, sách điện tử tăng mạnh. Năm 2025 ghi nhận 5.218 xuất bản phẩm điện tử (tăng 49,3%) và khoảng 35 triệu lượt truy cập, tăng 66,7%, với 35/52 đơn vị tham gia xuất bản và phát hành sách điện tử.

Dữ liệu vài năm gần đây cũng cho thấy, dù sách điện tử, sách nói đang tăng hàng năm nhưng nhìn tổng thể số lượng sách in vẫn lớn hơn nhiều lần so với sách điện tử. Việc sách in vẫn chiếm ưu thế vượt trội về số lượng xuất bản và phát hành cho thấy công nghệ đang mở rộng phương thức tiếp cận tri thức chứ chưa thay thế được vai trò của sách giấy.

Nếu sách in tiếp tục giữ vị trí nền tảng của thị trường xuất bản nhờ giá trị đọc và trải nghiệm trực tiếp, thì sách điện tử, sách nói lại tạo động lực tăng trưởng mới, giúp ngành xuất bản mở rộng không gian tiếp cận độc giả và gia tăng tương tác trên môi trường số. Nói cách khác, tương lai của văn hóa đọc có lẽ không nhất thiết là cuộc cạnh tranh giữa sách giấy và sách số, mà là sự cộng hưởng giữa hai hình thức để đưa tri thức đến gần công chúng hơn.