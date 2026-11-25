Chiếc “la bàn” giúp doanh nghiệp không chệch hướng

Theo TS Phạm Ngọc Lang, Phó Viện trưởng Viện Doanh Trí, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới tăng trưởng xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, VHDN không thể chỉ được xem xét dưới lăng kính hẹp của đạo đức cá nhân hay trách nhiệm xã hội thuần túy. Nó phải được định vị là một nguồn lực nội sinh mang tính chiến lược - tương đương với vốn tài chính, công nghệ hay cơ sở hạ tầng. Lý do nằm ở những khía cạnh cốt lõi sau: Từ “tu thân” đến “tề gia, trị quốc”: Đạo đức cá nhân là nền tảng khởi đầu, nhưng khi bước chân vào thương trường, văn hóa (VH) của người đứng đầu chính là hệ điều hành định hình tầm nhìn, triết lý kinh doanh (KD) và phong cách lãnh đạo của cả một tổ chức;

TS Phạm Ngọc Lang. (Ảnh: NVCC)

Nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn: Trong kỷ nguyên mà công nghệ và tài chính dễ dàng bị sao chép, VHDN thể hiện qua sự chính trực, khát vọng cống hiến, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự đất nước - là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt độc bản; Bệ phóng cho phát triển bền vững: Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững rất cần những thế hệ doanh nhân đặt chữ “Tín” và chữ “Tâm” lên hàng đầu, biết cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và giá trị xã hội/môi trường, từ đó tạo ra sức đề kháng trước các cú sốc thị trường và xây dựng niềm tin vững chắc từ các bên liên quan (khách hàng, đối tác, nhà đầu tư).

TS Phạm Ngọc Lang, Phó Viện trưởng Viện Doanh Trí:

“Một nền VH cạnh tranh thực chất phải là nơi khuyến khích sự dấn thân, cho phép thử nghiệm cái mới và chấp nhận rủi ro thông minh. Khi nhân viên cảm thấy an toàn để nêu quan điểm và sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo của DN sẽ bứt phá mạnh mẽ, trực tiếp nâng cao năng suất tổng thể!”.

Cũng theo TS Phạm Ngọc Lang, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu đòi hỏi doanh nhân Việt Nam phải sở hữu một hệ giá trị bản lĩnh mang tính thời đại, kết tinh từ truyền thống dân tộc và tư duy toàn cầu. Và bản lĩnh đó được hội tụ qua các giá trị cốt lõi: Tinh thần dấn thân và khát vọng vươn lên tầm vóc quốc tế: Không chỉ dừng lại ở quy mô nội địa, doanh nhân Việt Nam hiện đại cần mang trong mình khát vọng chinh phục thị trường toàn cầu, dám nghĩ lớn, làm lớn và đưa thương hiệu Việt ra thế giới; Tư duy đổi mới sáng tạo và sự linh hoạt chiến lược: Bản lĩnh trong thời kỳ số hóa không nằm ở việc bảo thủ giữ nguyên mô hình cũ, mà là khả năng “lội ngược dòng”, nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới (AI, chuyển đổi số), mô hình KD tuần hoàn và các xu hướng tiêu dùng xanh;

Sự kiên định về giá trị cốt lõi và đạo đức KD: Giữa muôn vàn áp lực cạnh tranh ngắn hạn, bản lĩnh thực sự của doanh nhân là kiên định với chất lượng, sự minh bạch và thượng tôn pháp luật. Đạo đức KD lúc này chính là thứ “la bàn” giúp DN đi đường dài mà không sợ chệch hướng; Trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng: Một doanh nhân bản lĩnh trong thời đại mới luôn gắn liền sự thịnh vượng của DN với sự phát triển của cộng đồng, quốc gia và hành tinh - thể hiện qua các cam kết phát triển bền vững và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Sức mạnh nội sinh giúp bứt tốc tăng trưởng

Khẳng định vai trò “bệ đỡ” của VHDN đối với nền kinh tế, cũng như sự phát triển bền vững của DN, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN tư nhân xây dựng Xuân Trường chia sẻ: “Với Xuân Trường, từ những công trình tâm linh đến các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, chúng tôi luôn hướng tới việc kết hợp giữa bảo tồn, phát huy giá trị VH với phát triển kinh tế. Bởi, một công trình không chỉ cần đáp ứng yêu cầu trước mắt mà phải có sức lan tỏa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân, tăng cường kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển”.

Theo ông, trong kỷ nguyên mới, DN tư nhân cần chủ động tham gia những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, phát huy nguồn lực xã hội, đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển VH Việt Nam càng khẳng định VH không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững. Vì vậy, sứ mệnh của doanh nhân không chỉ là đưa DN vươn xa mà còn phải biết kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị VH và phát triển kinh tế, biến tiềm năng di sản thành nguồn lực, mỗi công trình thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, tạo sinh kế và mở ra những cơ hội thịnh vượng cho quê hương, đất nước qua nhiều thế hệ” - Giám đốc DN tư nhân xây dựng Xuân Trường khẳng định.

Đề cập đến nội dung quan trọng này, ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong cho hay, với Đại Phong, VHDN không chỉ là nền tảng quản trị mà còn là sức mạnh nội sinh quyết định khả năng phát triển bền vững. DN lấy chữ “Tín” làm gốc, kỷ luật làm nền tảng và chất lượng công trình làm thước đo năng lực. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, mỗi dự án không đơn thuần là một hoạt động KD mà còn gắn với trách nhiệm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo dựng niềm tin và đóng góp vào lợi ích phát triển lâu dài của xã hội.

Quần thể chùa Bái Đính - ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam và Đông Nam Á, gắn liền với tên tuổi doanh nhân Xuân Trường. (Ảnh: NVCC)

“Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tôi cho rằng DN tư nhân cần vượt lên tư duy tăng trưởng về quy mô để hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Đó cũng là cơ sở để các DN xây dựng Việt Nam chủ động tham gia những dự án hạ tầng chiến lược, góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và mở rộng không gian tăng trưởng của nền kinh tế” - ông Nguyễn Mạnh Linh nêu quan điểm.

Từ kiến thức và những trải nghiệm của mình, Phó Viện trưởng Viện Doanh Trí đúc kết, VH hay tầm nhìn của lãnh đạo sẽ chỉ là những khẩu hiệu trừu tượng nếu không được “vật chất hóa” thành hệ thống quản trị và quy trình vận hành. Để chuyển hóa VHDN thành năng suất và năng lực cạnh tranh thực chất, theo ông, cần thể chế hóa VH thành triết lý và hệ thống giá trị công ty. Thứ nhất, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nhân phải được viết ra thành những quy định, nội quy của DN, định hình rõ những hành vi nào được khuyến khích, những lằn ranh đỏ nào không được vượt qua. Thứ hai, đưa VH vào các quy trình quản trị cốt lõi: VH phải hiện diện trong chiến lược tuyển dụng (chọn người phù hợp với VH), hệ thống đo lường hiệu suất, cơ chế đãi ngộ và lộ trình thăng tiến. Khi hành vi đúng theo VH được thưởng xứng đáng, VH sẽ tự khắc sinh ra năng suất.

Cùng với đó, phải lãnh đạo bằng sự làm gương. Doanh nhân không thể đòi hỏi nhân viên đổi mới sáng tạo, kỷ luật hay tận tụy nếu chính người lãnh đạo không thể hiện điều đó mỗi ngày. “Phong cách làm việc, tốc độ ra quyết định và thái độ đối mặt với khủng hoảng của người đứng đầu chính là bài học VH trực quan nhất cho toàn tổ chức” - TS Phạm Ngọc Lang nhấn mạnh.

Một con thuyền muốn đi xa không chỉ cần cánh buồm căng gió, mà còn phải có một tay chèo vững vàng và một “la bàn” đủ chuẩn xác để không chệch hướng giữa những con sóng lớn. Cũng như vậy, DN muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào vốn, công nghệ hay những cơ hội từ thị trường, mà cần một nền tảng VH đủ vững để định hình bản lĩnh và dẫn dắt mọi quyết định KD. VHDN, vì thế không phải là giá trị trang trí cho thương hiệu, mà chính là sức mạnh nội sinh, là điểm tựa để DN đứng vững trước biến động, trưởng thành qua thách thức và vươn tới những chân trời mới.

Khi mỗi doanh nhân lấy chữ “Tâm” làm gốc, chữ “Tín” làm trọng, chữ “Trí” làm nền và trách nhiệm xã hội làm “kim chỉ nam”, những “con thuyền kinh tế” không chỉ đi xa hơn, mà còn góp phần đưa thương hiệu Việt vươn tầm, khẳng định vị thế và bản sắc trên hành trình hội nhập...

Ông Nguyễn Hữu Thăng. (Ảnh: NVCC)

Ông Nguyễn Hữu Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC:

“Trong kỷ nguyên phát triển mới, VHDN không chỉ thể hiện ở bản lĩnh thương trường mà còn ở tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khả năng biến khát vọng thành những giá trị thực tiễn. Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, VHDN phải được khẳng định bằng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi công trình không chỉ là kết quả của hoạt động sản xuất, KD mà còn thể hiện năng lực quản trị, trình độ công nghệ và trách nhiệm của DN đối với sự phát triển chung. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, DN xây dựng Việt Nam cần chủ động đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ hiện đại và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế”.