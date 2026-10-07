Văn hóa doanh nghiệp trước yêu cầu thích ứng trong kỷ nguyên AI

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, làm việc giữa CLB Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp (CJCC) tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi với Tập đoàn MISA

Đây là điểm đến đầu tiên trong chuỗi hoạt động press tour của CLB hướng tới Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp 2026”, gắn với dấu mốc 10 năm cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐQT MISA; ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CLB Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp; đại diện Hiệp hội, MISA cùng các nhà báo, phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí.

Văn hóa doanh nghiệp đang đứng trước một yêu cầu mới

Khi AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, câu chuyện văn hóa đang được đặt lại ở một cấp độ mới: Làm thế nào để công nghệ nâng cao năng lực con người, đồng thời giữ được những giá trị tạo nên bản sắc của tổ chức? Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại buổi gặp gỡ giữa CLB Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp và Tập đoàn MISA.

Với gần 5.000 cán bộ, nhân viên, MISA xác định môi trường làm việc và văn hóa tổ chức là những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển.

Theo bà Đinh Thị Thúy, các giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cần tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh vững chắc, đồng thời có khả năng chia sẻ, lan tỏa và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Từ câu chuyện của MISA có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp đang đứng trước một yêu cầu mới. Nếu trước đây văn hóa thường được nhìn từ môi trường làm việc, cách ứng xử, tinh thần gắn kết hay các chuẩn mực nội bộ, thì sự xuất hiện của AI đang tác động trực tiếp đến cách con người làm việc, học tập, phối hợp và ra quyết định.

Với đặc thù là một doanh nghiệp công nghệ tư nhân, MISA có những điểm khác biệt và luôn mong muốn trở thành một điển hình về văn hóa doanh nghiệp để lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp họ xây dựng nền tảng văn hóa kinh doanh bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

MISA hiện cung cấp các giải pháp phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp với quy mô khác nhau. Các nền tảng được phát triển theo hướng tích hợp dữ liệu, kết nối với những nền tảng bên ngoài và hỗ trợ hoạt động trên môi trường số.

Bà Đinh Thị Thúy cho biết, xu hướng tiếp theo đang diễn ra mạnh mẽ là đưa AI ngày càng sâu vào quá trình vận hành.

Hiện nay, MISA đang ứng dụng AI và phát triển các “nhân sự số”, AI Agent có khả năng hỗ trợ thực hiện công việc. Khi công nghệ tham gia trực tiếp vào quy trình vận hành, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp cũng thay đổi, từ phương thức tổ chức công việc tới cách thức xây dựng và duy trì văn hóa.

Đây là điểm đáng suy nghĩ đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn AI được ứng dụng rộng hơn. Công nghệ có thể được mua hoặc phát triển, nhưng khả năng tiếp nhận công nghệ lại phụ thuộc rất lớn vào con người và môi trường văn hóa mà doanh nghiệp tạo dựng.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CLB Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp cho rằng, hiệu quả ứng dụng AI có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa của từng tổ chức. Qua thực tế làm việc với các doanh nghiệp, những tổ chức có văn hóa thích ứng phù hợp thường có khả năng chuyển đổi nhanh hơn.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không dừng ở việc lựa chọn một ứng dụng công nghệ cụ thể, mà nằm ở năng lực của tổ chức trong tiếp nhận và khai thác công nghệ. Từ góc nhìn này, văn hóa học tập trở thành một thành tố quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong thời đại AI.

Mỗi công nghệ mới đều kéo theo yêu cầu học hỏi mới. Nhân viên cần cập nhật kiến thức, thay đổi phương pháp làm việc và hình thành khả năng sử dụng công nghệ một cách chủ động. Doanh nghiệp cũng cần tạo ra môi trường khuyến khích việc học, thử nghiệm và chia sẻ tri thức.

Theo ông Lê Quốc Vinh, mỗi doanh nghiệp có cách thức riêng trong đào tạo nhân viên và ứng dụng AI; chính đặc trưng văn hóa sẽ ảnh hưởng đến cách công nghệ được tiếp nhận và khai thác. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao năng lực con người, để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực phát triển của doanh nghiệp.

Từ góc nhìn đó, AI không chỉ tạo thêm công cụ để nâng cao năng suất, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy văn hóa học tập, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực của đội ngũ, khi doanh nghiệp tạo được môi trường phù hợp để công nghệ được tiếp nhận và phát huy hiệu quả.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CLB Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp phát biểu tại Chương trình

Văn hóa tạo nền tảng cho phát triển bền vững

AI đang thay đổi sâu sắc phương thức quản trị, tổ chức công việc và yêu cầu đối với nguồn nhân lực. Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu và nhà báo cũng trao đổi về những thay đổi mà công nghệ này đang tạo ra đối với doanh nghiệp và văn hóa tổ chức.

Với doanh nghiệp công nghệ như MISA, bài toán văn hóa vì thế có thêm một lớp ý nghĩa: Làm thế nào để tổ chức đủ nhanh trước công nghệ nhưng vẫn giữ được vai trò trung tâm của con người?

Khi AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều tác vụ, giá trị của người lao động sẽ được định hình nhiều hơn bởi khả năng tư duy, sáng tạo, phối hợp, ra quyết định và chịu trách nhiệm. Văn hóa doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện để những năng lực ấy phát triển.

Một môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và làm chủ công nghệ sẽ giúp người lao động nhìn AI như một công cụ nâng cao năng lực thay vì đơn thuần là một yếu tố thay thế công việc.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với quan điểm được chia sẻ tại chương trình: nâng cao năng lực con người để công nghệ thực sự hỗ trợ hiệu quả hoạt động và năng lực phát triển của doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn của ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, điểm sáng lớn nhất và khác biệt nhất của MISA so với các công ty phần mềm khác chính là “Văn hóa”.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐQT MISA giới thiệu về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và hướng tới phát triển bền vững tại Tập đoàn

Khái quát về văn hóa doanh nghiệp của MISA, ông đúc kết ngắn gọn qua 5 chữ “T” cốt lõi: “Trí tuệ cao, Thương hiệu mạnh, Tín nhiệm tốt, Tiên phong mở đường và Tự hào chân chính”.

Văn hóa của MISA được thể hiện sắc nét qua ba khía cạnh chính: Đề cao trí tuệ và khát vọng vươn tầm: Bước vào cuộc đua trí tuệ khốc liệt, MISA đã khẳng định được vị thế làm chủ công nghệ quốc gia và tự hào đưa sản phẩm phần mềm Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó là chiến lược dùng người theo sở trường: Doanh nghiệp đề cao việc phát triển con người dựa trên năng khiếu, sở trường và khát vọng của từng cá nhân, tránh tư duy ép buộc nhân sự phải làm việc hay học tập theo sở đoản.

Văn hóa doanh nghiệp ở MISA luôn được xây dựng từ gốc rễ thực tiễn, luôn đi sâu sát vào đời sống và đúc kết những bài học cốt lõi từ nhân dân - những “người thầy vĩ đại nhất”.

Từ câu chuyện MISA, văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI có thể được nhìn nhận qua ba yêu cầu gắn kết với nhau: khả năng thích ứng, tinh thần học tập và năng lực làm chủ công nghệ.

Đây cũng là những yếu tố đang được đặt ra với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi chuyển đổi số và AI ngày càng tác động sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập đoàn MISA là điểm đến đầu tiên trong chuỗi hoạt động press tour của CLB hướng tới Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp 2026”, gắn với dấu mốc 10 năm cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Xây dựng văn hóa học tập, khuyến khích đổi mới và nâng cao khả năng làm chủ công nghệ của người lao động đang trở thành nền tảng để doanh nghiệp thích ứng với thay đổi, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững.

Với MISA, văn hóa doanh nghiệp tạo nền tảng để tổ chức giữ vững bản sắc trong quá trình thay đổi, đồng thời giúp con người phát triển cùng công nghệ và chuyển những tiến bộ công nghệ thành năng lực thực chất của doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên AI, một doanh nghiệp có thể thay đổi công nghệ rất nhanh. Nhưng để thay đổi cách nghĩ, cách học và cách làm của cả tổ chức, nền tảng quyết định vẫn là văn hóa.