Văn hóa doanh nghiệp: Không dừng ở khẩu hiệu

Tại Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được triển khai gắn với 4 giá trị cốt lõi: “Khát vọng-trí tuệ-chuyên nghiệp-nghĩa tình”. Theo ông Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, người lao động vừa là chủ thể xây dựng, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trên tinh thần đó, bên cạnh đẩy mạnh truyền thông nội bộ, Petrovietnam chú trọng đưa các chuẩn mực văn hóa vào công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị. Đối với Petrovietnam, việc tuân thủ quy trình, chấp hành kỷ luật lao động và đề cao tinh thần phối hợp không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Petrovietnam đồng hành xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi nguồn lực dành cho xây dựng văn hóa còn hạn chế, việc bắt đầu từ những nguyên tắc thiết thực như giữ chữ tín với khách hàng, bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện đúng cam kết với đối tác càng có ý nghĩa quan trọng. Những việc làm này không đòi hỏi chi phí lớn nhưng đòi hỏi sự nhất quán, trách nhiệm và tinh thần thực thi từ người quản lý đến từng người lao động. Đây chính là cơ sở để doanh nghiệp duy trì quan hệ hợp tác, củng cố niềm tin của khách hàng và từng bước tạo dựng vị thế trên thị trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại một số nơi vẫn nặng về hình thức. Không ít doanh nghiệp chú trọng ban hành quy tắc ứng xử, tổ chức các hoạt động phong trào nhưng chưa gắn những chuẩn mực đã đề ra với công việc và trách nhiệm hằng ngày của người lao động. Đặc biệt, khi thị trường khó khăn, áp lực chi phí và lợi nhuận gia tăng, việc duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm quyền lợi người lao động và thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng trở thành thước đo rõ nét nhất đối với bản lĩnh, trách nhiệm và uy tín của doanh nghiệp. Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, sau 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển mạnh từ nâng cao nhận thức sang hành động thực chất, với những kết quả cụ thể có thể kiểm chứng và đánh giá.

Theo đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần gắn chặt với hoạt động quản trị, trách nhiệm đối với người lao động, khách hàng và cộng đồng, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng điều hành và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trước hết, người đứng đầu cần phát huy vai trò nêu gương, biến các giá trị văn hóa thành những chuẩn mực cụ thể trong quản lý, điều hành và đánh giá kết quả công việc. Cùng với nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, cần tăng cường phát hiện, biểu dương và lan tỏa những mô hình hiệu quả, đồng thời phản ánh thẳng thắn những hạn chế để thúc đẩy sự thay đổi. Khi chữ tín, kỷ luật và trách nhiệm được thể hiện nhất quán trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp không chỉ góp phần xây dựng uy tín mà còn trở thành nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.