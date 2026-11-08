Văn hóa doanh nghiệp góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia

Xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: Doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc vận động, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Từ Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đến Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hiệp hội VNABC ban hành cùng với hệ thống tiêu chí và cơ chế tôn vinh văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, doanh nhân là thượng tôn pháp luật, cốt cách doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp.

Toàn cảnh chương trình

Theo Bộ trưởng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế và sức cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Tư tưởng đó đặt ra yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế nói chung và trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia

Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” lựa chọn chủ đề: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, theo Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) Hồ Anh Tuấn, văn hóa hiện diện trong cách doanh nghiệp tạo ra của cải, đối đãi với con người và nhận trách nhiệm trước xã hội.

Ông cho biết: Khi được thực hành nhất quán, những giá trị ấy tạo dựng niềm tin, nâng chất lượng quản trị và trở thành năng lực cạnh tranh. "Thành quả kinh tế lại cần được vun đắp cho con người, cho sáng tạo và cho chính nền tảng văn hóa đã nuôi dưỡng sự phát triển ấy".

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) Hồ Anh Tuấn phát biểu trong chương trình. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 2035 theo cấu trúc 9 - 4 - 2 được công bố tại chương trình là bước tiếp nối của hành trình ấy: đưa những giá trị đã xác lập vào quản trị, vào hợp tác và vào những kết quả có thể đánh giá.

Qua đó, văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực bên trong của doanh nghiệp, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia. Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động ra mắt với 28 đơn vị, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước, thể hiện tinh thần cùng kiến tạo, cùng nhận trách nhiệm.

“BTC 248 và Hiệp hội VNABC nhận trách nhiệm chủ động kết nối, tổ chức phối hợp và cùng các thành viên theo đuổi công việc đến kết quả. Mong cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn tiếp tục tiên phong; mỗi đơn vị đồng hành lựa chọn một việc thiết thực, đóng góp bằng năng lực và tâm huyết của mình”, ông Hồ Anh Tuấn nêu.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại chương trình, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho hay, đối với UNESCO, khu vực tư nhân không còn được nhìn nhận đơn thuần là một nhà tài trợ tài chính hay một đối tác truyền thống mà là những người đồng kiến tạo và là nguồn cung cấp chuyên môn thực tiễn thiết yếu, mang đến năng lực vận hành, những đổi mới sáng tạo tiên tiến và tri thức chuyên ngành mà hệ thống Liên Hợp Quốc và UNESCO không thể tự mình đáp ứng một cách đầy đủ.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, trên phạm vi toàn cầu UNESCO đã điều phối thành công nhiều liên minh công tư quy mô lớn. Tại Việt Nam, UNESCO rất tự hào được hợp tác với cả các doanh nghiệp trong nước lẫn các đối tác nước ngoài.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh chung tay để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình hướng tới phát triển bền vững. Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cam kết luôn sát cánh cùng doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và kết nối toàn cầu. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là sự nhìn lại quá khứ; đó là chiếc la bàn định hướng cách chúng ta kiến tạo tương lai. Hãy cùng bảo đảm rằng đổi mới sáng tạo luôn được dẫn dắt bởi đạo đức, và tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng sự tiến bộ của con người".