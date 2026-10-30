Văn hóa doanh nghiệp góp phần định hình bản lĩnh nhà thầu khoan PV Drilling

Văn hóa an toàn, chuyên nghiệp làm nên thương hiệu

Trong lĩnh vực khoan dầu khí, nơi mỗi công đoạn vận hành đều đòi hỏi tính kỷ luật, độ chính xác và tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, văn hóa doanh nghiệp chính là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động. Tại PV Drilling, nét văn hóa này được thể hiện qua trách nhiệm, tác phong và hành động của mỗi cán bộ, người lao động, trở thành nền tảng vững chắc tạo nên uy tín và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX

Thành lập năm 2001, từ mục tiêu xây dựng nhà thầu khoan Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, PV Drilling từng bước khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Trên hành trình ấy, ba giá trị cốt lõi “Con người - Sự chính trực - Sự chuyên nghiệp” luôn được gìn giữ, bồi đắp và cụ thể hóa trong hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, con người được xác định là tài sản quý giá nhất; sự chính trực thể hiện qua tinh thần tuân thủ pháp luật, minh bạch và đạo đức nghề nghiệp; tính chuyên nghiệp được khẳng định bằng năng lực làm chủ công nghệ, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác.

Đặc biệt, văn hóa an toàn trở thành nét đặc trưng của PV Drilling, được thực hành xuyên suốt từ các giàn khoan ngoài khơi đến bộ phận điều hành trên bờ. Những giá trị ấy được minh chứng qua hiệu suất hoạt động đội giàn lên đến 99% cùng nhiều thành tích an toàn nổi bật. Năm 2025, giàn PV DRILLING I được PETRONAS trao danh hiệu “Mission: Zero Possible”; giàn PV DRILLING VI được ghi nhận là “Best Rig” tại Malaysia; giàn PV DRILLING II duy trì thành tích không để xảy ra tai nạn lao động gây mất ngày công (Zero LTI) tại Indonesia.

Đằng sau những thành tích đó là tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ lao động PETROVIETNAM, góp phần tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế.

Gắn kết con người, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới

Văn hóa PV Drilling còn được vun đắp thông qua môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, khuyến khích học tập và sáng tạo. Tổng công ty duy trì Bộ Quy tắc ứng xử, Sổ tay Văn hóa PV Drilling, đồng thời lồng ghép các giá trị văn hóa vào hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ và phong trào thi đua lao động.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, năm 2026, PV Drilling tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nổi bật là Giải chạy việt dã PVD RUN 2026 với hơn 1.600 vận động viên tham gia, lan tỏa tinh thần “Khai phá - Kiến tạo - Phát triển”; chương trình Team Building “Hành trình về miền di sản”; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V cùng các cuộc thi sáng tác về Tổng công ty. Những hoạt động này góp phần tăng cường gắn kết người lao động, lan tỏa tinh thần “ONE PVD” và niềm tự hào về thương hiệu.

Cùng với phát triển con người, PV Drilling đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, phát triển phần mềm, tối ưu hóa quy trình làm việc, từng bước hướng tới mô hình giàn khoan thông minh (Smart Rig). Đây là bước chuyển quan trọng, đưa tinh thần sáng tạo trở thành động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Lan tỏa trách nhiệm, nâng tầm uy tín

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới của PV Drilling với đội giàn được mở rộng lên 8 giàn khoan, gồm 7 giàn khoan tự nâng và 1 giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD), đồng thời củng cố hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Nền tảng văn hóa kỷ luật, chính trực và chuyên nghiệp góp phần hỗ trợ Tổng công ty duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, PV Drilling đạt doanh thu 11.553 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024 và vượt 60% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các giàn khoan tiếp tục vận hành an toàn với hiệu suất trên 99%, tại các thị trường Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei.

Song hành với hiệu quả kinh doanh, PV Drilling tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, thực hành ESG và minh bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế.

PV Drilling trao tặng phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trách nhiệm xã hội được thể hiện qua các chương trình chăm lo người lao động, hỗ trợ cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường. Nổi bật là hoạt động tài trợ các phòng giáo dục thực hành STEM tại nhiều địa phương. Tính đến nay, PV Drilling đã triển khai và bàn giao 6 phòng STEM cho 6 điểm trường, với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng, góp phần tạo cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho thế hệ trẻ.

Những nỗ lực ấy tiếp tục được ghi nhận qua các danh hiệu trong năm 2026 như Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả (VIX50), Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững và Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam.

Sau 25 năm phát triển, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành sức mạnh nội sinh, gắn kết các thế hệ người lao động PV Drilling cùng chung khát vọng vươn xa. Với nền tảng “Con người - Sự chính trực - Sự chuyên nghiệp”, PV Drilling tiếp tục khẳng định bản lĩnh nhà thầu khoan Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên thị trường năng lượng quốc tế.