Văn hóa doanh nghiệp - động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Petrovietnam

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành nguồn lực chiến lược, góp phần nâng cao năng lực quản trị, củng cố thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Bản sắc tạo nên sức mạnh nội sinh

Trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, Petrovietnam đã hình thành bản sắc văn hóa riêng, gắn liền với hành trình tìm kiếm, khai thác và làm chủ các nguồn tài nguyên năng lượng phục vụ đất nước.

Bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần vượt khó, ý chí chinh phục thử thách và trách nhiệm với quốc gia đã trở thành những giá trị đặc trưng của người lao động dầu khí. Đây không chỉ là di sản tinh thần được kế thừa qua nhiều thế hệ mà còn là nguồn lực quan trọng tạo nên sự gắn kết nội bộ và uy tín của Tập đoàn.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những phẩm chất đặc trưng của ngành Dầu khí đã trở thành một phần trong "mã ADN" của Petrovietnam, góp phần nâng cao năng lực quản trị, thu hút nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của đối tác.

"Giữ tên Petrovietnam là bảo tồn "vốn thương hiệu quốc gia" đã được tích lũy qua thời gian, trong khi định danh mới mở rộng không gian phát triển của thương hiệu ấy", ông Hồ Anh Tuấn chia sẻ.

Cùng với đó, tinh thần "Nghĩa tình dầu khí" được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, chăm lo giáo dục và y tế. Những đóng góp thiết thực này góp phần bồi đắp uy tín thương hiệu, khẳng định trách nhiệm xã hội của một tập đoàn kinh tế nhà nước.

Đổi mới văn hóa trong không gian phát triển mới

Trong quá trình chuyển đổi từ tập đoàn dầu khí sang tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, Petrovietnam đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như điện, khí, năng lượng tái tạo, hydrogen, amoniac xanh và công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, công nghiệp chế tạo, thương mại năng lượng và công nghệ số.

Sự thay đổi về lĩnh vực hoạt động đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực hợp tác và thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp cần được xem như một "hệ điều hành" của tổ chức, phải vận động và đổi mới cùng chiến lược phát triển.

Với một tập đoàn đa ngành, điều quan trọng là xây dựng hệ giá trị chung để bảo đảm tính thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị thành viên.

Đặc biệt, trong quá trình hội nhập, Petrovietnam cần hài hòa giữa gìn giữ bản sắc và tiếp thu những giá trị quản trị tiến bộ. Tư duy "lõi vững - biên mở" được xem là hướng đi phù hợp: Giữ vững sứ mệnh quốc gia, các nguyên tắc an toàn, liêm chính, trách nhiệm, kỷ cương, đồng thời chủ động tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế.

Chuyển hóa văn hóa thành năng lực cạnh tranh

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp cần được chuẩn hóa và phát triển thành một dạng "năng lực sản xuất" đặc biệt, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, văn hóa doanh nghiệp hiện nay không thể chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà phải được chuẩn hóa thành một loại "năng lực sản xuất" đặc biệt.

Đối với Petrovietnam, các giá trị cốt lõi "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình" cần được cụ thể hóa thành chuẩn mực hành vi trong công việc, gắn với tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực.

Văn hóa cũng cần được tích hợp vào hệ thống quản trị, thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang chủ động kiến tạo giá trị; từ phối hợp riêng lẻ sang hợp lực toàn hệ thống; từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, nơi các dự án có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai dài và yêu cầu kỹ thuật cao, văn hóa liêm chính, minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin với đối tác và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn của Petrovietnam. Giữ vững bản sắc, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy và phương thức quản trị sẽ giúp Tập đoàn phát huy sức mạnh nội sinh, thích ứng với những biến động của thị trường năng lượng.

Khi văn hóa trở thành động lực đổi mới, bản sắc trở thành lợi thế và uy tín trở thành tài sản, Petrovietnam sẽ có thêm nền tảng vững chắc để khẳng định vị thế của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới.