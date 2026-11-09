Văn hóa doanh nghiệp - Động lực cho phát triển bền vững

Không thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội, cũng chẳng cần những lời ngợi ca, các thành viên nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” vẫn lặng lẽ, bền bỉ trên hành trình lan tỏa yêu thương. Với họ, niềm vui giản dị là được san sẻ khó khăn, mang đến nụ cười cho những người kém may mắn từ những việc làm bình dị.