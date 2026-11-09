Văn hóa doanh nghiệp - Động lực cho phát triển bền vững
Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 đã được tổ chức với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, đánh dấu 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-doanh-nghiep-dong-luc-cho-phat-trien-ben-vung-246261108225149141.htm