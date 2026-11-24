Những ca thi công xuyên đêm để kịp lắp đặt máy biến áp AT7 tại Trạm biến áp 220 kV Hà Đông, những lần thay cách điện trên đường dây 500 kV Nghi Sơn - Nho Quan hay việc tăng cường kiểm tra thiết bị trong cao điểm nắng nóng đều có chung một yêu cầu: bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và duy trì dòng điện phục vụ sản xuất, đời sống.

Ở Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), văn hóa doanh nghiệp được thể hiện qua chính những công việc ấy. Trách nhiệm, kỷ luật, sự tận tâm và tinh thần phối hợp là những giá trị được thực hành trong từng ca trực, từng thao tác, từng nhiệm vụ trên lưới điện.

Thay cách điện đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục mùa khô năm 2026

Từ tư tưởng soi đường đến trách nhiệm trong công việc

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức khi đất nước vừa giành độc lập, đứng trước nhiều nhiệm vụ cấp bách. Trong hoàn cảnh đó, tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp kiến thiết đất nước và xây dựng con người.

Trải qua 80 năm, những giá trị về lòng yêu nước, đoàn kết, ý chí vượt khó, nhân ái và tinh thần trách nhiệm tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp trong đời sống. Với các doanh nghiệp, những giá trị ấy được cụ thể hóa qua cách tổ chức công việc, ứng xử giữa đồng nghiệp và ý thức thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

Xuyên đêm thi công kịp tiến độ lắp MBA AT7 tại TBA 220kV Hà Đông, cung cấp điện cao điểm nắng nóng hè 2026

Trong ngành truyền tải điện, văn hóa doanh nghiệp gắn trực tiếp với yêu cầu vận hành hệ thống. Thiết bị và công nghệ cần được quản lý bởi đội ngũ có chuyên môn, tác phong công nghiệp, ý thức an toàn và khả năng phối hợp chặt chẽ.

Đằng sau mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ hay mỗi ca vận hành là trách nhiệm của nhiều vị trí công tác. Người kiểm tra đường dây, người trực trạm, người tổ chức thi công đều góp phần vào nhiệm vụ chung. Sự chủ động của từng cá nhân chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Kỷ luật và đồng đội trên những tuyến đường dây

Công việc của người lao động truyền tải điện trải dài qua nhiều địa bàn, điều kiện địa hình và thời tiết. Có nhiệm vụ thực hiện giữa nắng nóng, mưa bão; có công việc diễn ra trong đêm, trên núi cao hoặc xa khu dân cư. Những thời điểm ấy đòi hỏi sự tập trung, phối hợp đồng bộ và tuân thủ nghiêm quy trình.

Ngày hội Văn hóa PTC1 2026

Tại PTC1, văn hóa doanh nghiệp được gắn với nhiệm vụ vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định. Trong đó, văn hóa an toàn thể hiện ở việc chấp hành quy định, chuẩn bị kỹ công việc, thực hiện đúng thao tác và giữ trách nhiệm với đồng nghiệp.

Việc thay cách điện trên đường dây 500 kV Nghi Sơn - Nho Quan nhằm bảo đảm cấp điện mùa khô năm 2026 là một trong những hình ảnh cụ thể của tinh thần ấy. Tại Trạm biến áp 220 kV Hà Đông, lực lượng thi công làm việc xuyên đêm để đáp ứng tiến độ lắp đặt máy biến áp AT7, phục vụ cấp điện cao điểm nắng nóng.

Ở các trạm biến áp, lực lượng vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị trong những giờ cao điểm cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Những công việc thường xuyên, thầm lặng này cho thấy sự tận tâm được thể hiện bằng việc theo sát thiết bị và thực hiện đầy đủ trách nhiệm tại từng vị trí.

Lực lượng vận hành TBA tăng cường kiểm tra thiết bị trong trạm biến áp trong giờ cao điểm cấp điện hệ thống điện Quốc gia

Trong điều kiện làm việc đặc thù, sự sẻ chia cũng có ý nghĩa thiết thực. Kinh nghiệm được trao đổi giữa đồng nghiệp, tinh thần hỗ trợ trong nhóm công tác và trách nhiệm với phần việc chung góp phần tạo nên sức mạnh tập thể. Đó là cách văn hóa doanh nghiệp được bồi đắp từ thực tế lao động.

Nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và đổi mới

Với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và PTC1, xây dựng văn hóa doanh nghiệp còn gắn với nâng cao chất lượng quản trị, phát triển đội ngũ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trên nền tảng đó, người lao động được khuyến khích học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ và cải tiến phương pháp làm việc. Mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng quản lý vận hành, đồng thời duy trì yêu cầu an toàn trong quá trình hiện đại hóa.

Một hình ảnh đẹp của người lao động EVNNPT, giữa công trình xây dựng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Công nghệ phát huy giá trị thông qua năng lực và trách nhiệm của người sử dụng. Việc tiếp cận thiết bị mới, phương thức quản lý mới vì vậy cần đi cùng tinh thần chủ động học tập, sẵn sàng hợp tác và thực hiện công việc đến nơi đến chốn.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cũng là dịp để mỗi cán bộ, công nhân viên nhìn lại trách nhiệm của mình trong xây dựng tập thể. Thực hiện đúng quy trình, chủ động nhận nhiệm vụ, tôn trọng đồng nghiệp, giữ gìn môi trường làm việc hay hướng dẫn người đi sau đều là những việc cụ thể góp phần tạo dựng uy tín đơn vị.

Từ công trường đến ca trực, văn hóa doanh nghiệp được gìn giữ bằng sự nhất quán trong hành động. Với người lính truyền tải điện, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật được vun đắp mỗi ngày để giữ an toàn cho đồng đội, thiết bị và dòng điện phục vụ đất nước, nhân dân.