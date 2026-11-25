Triết lý phát triển của TNG: "Khách hàng là người trả lương cho chúng ta".

Thực tế tại Thái Nguyên cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ rằng văn hóa chính là tài sản vô hình, nhưng có sức mạnh hữu hình. Tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng coi trọng con người, đề cao trách nhiệm, sự tử tế trong kinh doanh và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Với một doanh nghiệp có hàng chục nghìn công nhân, phần lớn làm việc trực tiếp trong các dây chuyền sản xuất, văn hóa không thể chỉ được hình thành bằng mệnh lệnh quản lý. Đó phải là sự tôn trọng, công bằng trong phân công công việc, bảo đảm quyền lợi, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề và khuyến khích người lao động đóng góp sáng kiến.

Triết lý phát triển ấy thể hiện ở việc xây dựng một môi trường làm việc văn minh, nơi mỗi người lao động được nhìn nhận như một thành viên có vai trò trong thành công chung. Theo báo cáo năm 2025, doanh nghiệp chi hơn 2,66 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão Matmo, hơn 1,828 tỷ đồng thăm hỏi người lao động và gần 448 triệu đồng khen thưởng con người lao động đạt thành tích cao.

Không dừng lại ở đó, TNG còn đặt yêu cầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào trong văn hóa sản xuất. Từ chuyền treo tự động, robot đến các giải pháp quản trị thông minh như ERP và AI, doanh nghiệp từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang nền công nghiệp hiện đại.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nhằm giảm chi phí, tăng năng suất mà còn đòi hỏi người lao động phải thường xuyên học tập, thích ứng với phương thức làm việc mới. Văn hóa đổi mới vì thế phải bắt đầu từ tư duy dám thay đổi, dám tiếp nhận tri thức và biết sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Các dây chuyền may của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Nếu TNG cho thấy sức mạnh văn hóa trong việc gắn kết hàng vạn người lao động thì tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, văn hóa giữ chữ tín được xem là nền móng tạo dựng thương hiệu và quan hệ hợp tác lâu dài.

Thành lập từ năm 2001, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng, công nghiệp. Qua hơn hai thập kỷ phát triển, Hoàng Hải từng bước tạo dựng vị trí trên thị trường bằng chất lượng công trình, năng lực thi công và sự tin cậy với các đối tác.

Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty, xác định chữ tín không chỉ là lời cam kết với khách hàng mà phải được chứng minh bằng chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công và trách nhiệm đến cùng đối với từng công trình. Trong hoạt động xây dựng, một sai sót về kỹ thuật, một lần chậm tiến độ hay sự thiếu minh bạch trong hợp tác đều có thể làm tổn hại uy tín được gây dựng trong nhiều năm. Bởi vậy, giữ chữ tín phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt từ người lãnh đạo đến từng cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Một doanh nghiệp có văn hóa không chỉ được đánh giá qua cách tạo ra lợi nhuận mà còn qua những giá trị đóng góp cho xã hội. Trách nhiệm cộng đồng phải xuất phát từ nhận thức rằng doanh nghiệp tồn tại trong xã hội, sử dụng nguồn lực của xã hội và cũng cần có trách nhiệm đóng góp trở lại cho xã hội. Đây là một trong những giá trị được thể hiện khá rõ trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh.

Doanh nhân Nguyễn Văn Thắng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, không chỉ theo đuổi mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, phát triển doanh nghiệp phải gắn với sự phát triển của địa phương và đời sống nhân dân. Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải biết chia sẻ, đồng hành với địa phương, quan tâm đến người yếu thế và có trách nhiệm với môi trường xã hội nơi mình hoạt động.

Nhìn từ những doanh nghiệp trên có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp không phải là một khái niệm trừu tượng hay hoạt động mang tính phong trào. Đó là hệ thống những giá trị được hình thành, vun đắp và thực hành hằng ngày, từ cách người lãnh đạo đưa ra quyết định, cách người lao động ứng xử với nhau đến cách doanh nghiệp đối xử với khách hàng, đối tác và cộng đồng.