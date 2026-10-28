Văn hóa Đảng, văn hóa công vụ bắt đầu từ trách nhiệm với Nhân dân

Nêu gương để tạo đồng thuận

Ở thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng, cây quế mang lại sinh kế cho người dân, những tuyến đường mới góp phần đổi thay diện mạo thôn bản. Trong quá trình ấy, Bí thư Chi bộ Trương Văn Goay không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; vận động bà con phát huy lợi thế địa phương; tham gia đóng góp làm đường giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Bí thư Chi bộ Trương Văn Goay phơi quế sau vụ thu hoạch.

Với hơn 5 ha quế, mỗi năm gia đình anh Goay thu về trên 100 triệu đồng. Từ thực tế sản xuất, anh hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc quế, khuyến khích bà con chủ động phát triển kinh tế.

Thôn Khe Trầu hiện có khoảng 1.000 ha quế, mỗi năm xuất bán khoảng 1.000 tấn quế tươi, mang lại doanh thu trên 25 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm.

Không chỉ vận động phát triển kinh tế, anh Goay còn trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, giải thích lợi ích của việc mở rộng đường giao thông. Với những gia đình còn băn khoăn khi phải dành một phần đất sản xuất cho công trình chung, anh kiên trì gặp gỡ, chia sẻ để tạo sự đồng thuận.

Bí thư Chi bộ thôn Khe Trầu, Trương Văn Goay chia sẻ: "Chúng tôi đến từng hộ dân để vận động. Đối với những hộ khó khăn, chúng tôi trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, động viên bà con hiến đất, hiến cây. Khi hiểu được hiệu quả mà con đường mang lại, người dân đã đồng thuận".

Từ năm 2025 đến nay, người dân Khe Trầu đã hiến 3.500 m² đất, hơn 2.500 cây quế, đóng góp 400 triệu đồng và 100 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Những đóng góp ấy cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận khi cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở, kiên trì vận động và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Cán bộ thôn và người dân thôn Khe Trầu kiểm tra chất lượng đường giao thông nông thôn.

Chị Đặng Thị Đặt, người dân thôn Khe Trầu, cho biết: "Những tuyến đường được mở rộng đã giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình".

Từ câu chuyện ở Khe Trầu có thể thấy, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên không chỉ nằm ở lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân, kiên trì vận động và làm việc vì lợi ích chung, niềm tin của người dân được bồi đắp, tạo nền tảng để địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nếu ở khu dân cư, văn hóa Đảng được thể hiện qua tinh thần nêu gương, trách nhiệm vận động Nhân dân thì trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, những phẩm chất ấy tiếp tục được kiểm chứng qua thái độ, năng lực và hiệu quả thực thi công vụ.

Văn hóa Đảng được kiểm chứng qua thái độ, năng lực và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các cơ quan trong tỉnh đã giải quyết hơn 525.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 98,7% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Kết quả này phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết công vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công, nhất là đối với người dân còn hạn chế về kỹ năng số.

Cán bộ xã Văn Chấn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Văn Chấn, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân được triển khai thông qua các điểm hỗ trợ ngay tại cơ sở. Từ ngày 27/8/2026, mô hình được thực hiện tại 2 thôn Đồng Khê và Pang Cáng, tập trung hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thanh toán qua tài khoản điện tử.

Sau gần 2 tháng triển khai, các điểm đã tiếp nhận 21 hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ hàng trăm lượt người cài đặt, kích hoạt và nâng cấp tài khoản VNeID mức độ 2.

Dù số hồ sơ tiếp nhận tại các điểm hỗ trợ chưa lớn, song ý nghĩa của mô hình chính là việc đưa cán bộ đến tận cơ sở, giúp người dân từng bước làm chủ các thao tác trên môi trường số.

Người dân xã Văn Chấn được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến tại điểm hỗ trợ thôn Đồng Khê.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Chấn, từ ngày 15/9 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 600 hồ sơ, giải quyết gần 550 hồ sơ đúng và trước hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 100%.

Bà Lê Thị Lan - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Chấn, cho biết: "Trung tâm chú trọng hướng dẫn tận tình, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Việc đưa các điểm hỗ trợ về thôn giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là những người còn hạn chế kỹ năng số".

Hiệu quả của việc đổi mới cách phục vụ được thể hiện qua những thuận lợi mà người dân trực tiếp cảm nhận. Chị Nguyễn Thị Thảo, người dân thôn Đồng Khê, chia sẻ: "Được cán bộ hướng dẫn tận tình, chúng tôi biết cách thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại, không phải đi lại nhiều lần như trước. Tôi thấy việc đưa dịch vụ công trực tuyến về gần người dân rất thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong giải quyết công việc".

Văn hóa công vụ được thể hiện ở việc cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và cách thực hiện nhiệm vụ ấy.

Từ thực tiễn cho thấy, văn hóa công vụ không chỉ được thể hiện ở việc cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ mà còn ở cách thực hiện nhiệm vụ ấy. Cùng một thủ tục hành chính, nếu cán bộ chỉ hướng dẫn theo quy trình, người dân có thể vẫn lúng túng; nhưng nếu chủ động giải thích, kiên nhẫn hỗ trợ và tìm cách tháo gỡ khó khăn, việc giải quyết công việc sẽ trở nên thuận tiện hơn.

Bởi vậy, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là một chỉ số quan trọng nhưng chưa đủ để phản ánh đầy đủ chất lượng phục vụ. Một nền công vụ có văn hóa còn phải bảo đảm người dân được hướng dẫn rõ ràng, được tôn trọng, được giải quyết công việc theo đúng quy định. Sự hài lòng của người dân vì thế cần được nhìn nhận từ trải nghiệm thực tế, gắn với chất lượng và trách nhiệm trong từng khâu thực thi nhiệm vụ.

Chuyển cam kết thành trách nhiệm thực chất

Nêu gương ở cơ sở hay tận tụy trong giải quyết thủ tục hành chính đều bắt nguồn từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, để những phẩm chất ấy trở thành nền nếp, không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác mà cần có quy định rõ ràng, cơ chế kiểm tra, giám sát và yêu cầu cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong tỉnh xây dựng cam kết tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành quy chế làm việc và quy tắc văn hóa công sở; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Toàn tỉnh có 3.095 tập thể và 5.170 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2025 - 2028. Đây là cơ sở để cụ thể hóa những yêu cầu về đạo đức, tác phong và trách nhiệm trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Thác Bà thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, động viên người dân thi đua phát triển kinh tế.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 389 tổ chức đảng và 3.049 đảng viên; giám sát 576 tổ chức đảng và 1.614 đảng viên. Những con số này phản ánh phạm vi triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả của hoạt động này trong việc kịp thời phát hiện hạn chế, chấn chỉnh sai sót và nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, để việc thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ thực sự trở thành nền nếp thường xuyên và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, củng cố kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ xã Yên Bình tới thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn.

Từ yêu cầu thực tiễn cho thấy, việc đánh giá cán bộ, đảng viên cần gắn chặt hơn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần dám nhận trách nhiệm và khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Quy định, cam kết phải đi cùng kiểm tra, giám sát; trách nhiệm phải gắn với kết quả; hạn chế phải được nhận diện và khắc phục kịp thời. Có như vậy, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ mới tránh được tình trạng hình thức, trở thành chuẩn mực được thực hành thường xuyên trong mỗi tổ chức, cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ Khe Trầu đến Văn Chấn, điểm chung không chỉ là những việc làm thiết thực mà còn là cách thực thi nhiệm vụ của cán bộ, luôn đặt trách nhiệm với Nhân dân ở vị trí trung tâm. Nêu gương phải đi cùng hành động; kỷ luật, kỷ cương phải được thể hiện bằng hiệu quả công việc; cải cách hành chính phải đem lại sự thuận tiện thực chất cho người dân.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tận tụy, dám nhận trách nhiệm và làm việc đến nơi đến chốn, những chuẩn mực về văn hóa Đảng, văn hóa công vụ sẽ không còn dừng lại trên văn bản mà trở thành hành động cụ thể trong đời sống. Đó chính là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng nền hành chính kỷ cương, trách nhiệm, gần dân và vì dân.