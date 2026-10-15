Văn hóa cán bộ - tư duy mới, nói và làm - Bài 4: Văn hóa làm gương

Sự gương mẫu không chỉ là một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, mà đó là thước đo phẩm chất, năng lực, uy tín thực chất của cán bộ. Văn hóa làm gương vì thế phải là cam kết và hành động chính trị mà nếu thiếu nó, cán bộ không đủ sức tập hợp, dẫn dắt.

Tranh minh họa: dangcongsan.vn

Văn hóa làm gương thời nay của cán bộ, nhất là người đứng đầu không chỉ là giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, đã nói là làm, mà mấu chốt là ở tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xông vào việc khó, nỗ lực tìm ra các giải pháp làm xoay chuyển tình hình, mang lại nhiều giá trị hữu ích cho tổ chức, cộng đồng và xã hội.

Sự phát triển của xã hội số vừa tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động công vụ, vừa dễ bộc lộ khoảng cách giữa lời nói và hành động của cán bộ. Hàng triệu con mắt của nhân dân như những camera 360 độ ở khắp nơi soi chiếu, giám sát tư cách, lối sống, ứng xử, việc làm của cán bộ. Do đó, thực tâm thực thi văn hóa làm gương chính là giải pháp sống còn đối với sự nghiệp chính trị của cán bộ, đồng thời là sự kiểm chứng tính chính danh, chính pháp, chính đáng vị thế xã hội của cán bộ trong lòng nhân dân.

Nói hay, nói khéo như lớp sơn phủ bóng bề ngoài nhân cách cán bộ. Nhưng nói ít làm nhiều, làm đúng, làm thật, làm vì lợi ích chung mới là "vàng mười" bảo hành bền vững văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử "người đầy tớ" trung thành của nhân dân.