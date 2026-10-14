Văn hóa cán bộ - Tư duy mới, nói và làm - Bài 3: Văn hóa công vụ

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nên từ thuở Nhà nước ta mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn rằng, cán bộ phải là “công bộc của dân”, “đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Tinh thần kính dân, phục vụ dân, thực tâm hành động vì lợi ích chính đáng của dân là cốt lõi trong văn hóa công vụ ở nước ta.

Thực thi văn hóa công vụ sẽ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa/congthuong.vn

Cơ sở vật chất, công nghệ của hệ thống hành chính ngày càng được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, con người vẫn là yếu tố quyết định. Phải thẳng thắn rằng, khi đến cơ quan công quyền, người dân chưa cảm thấy mình có vị thế của “người chủ”, vẫn bị hành bởi thái độ quan liêu, hách dịch, vô cảm; có những việc nhỏ nhưng vẫn phải “bôi trơn” mới xong. Không ít cán bộ vẫn có biểu hiện coi thường dân, coi quyền hạn được giao là đặc quyền thay vì là trách nhiệm. Tệ xa dân khiến nhiều cán bộ cơ sở không nắm chắc địa bàn, lúng túng khi giải quyết việc. Nếu không được uốn nắn, sự phát triển công nghệ có thể khiến cán bộ càng xa dân. Dịch vụ công trực tuyến để hiệu quả cao vẫn cần sự thấu hiểu, cảm thông, hướng dẫn tận tâm của đội ngũ cán bộ.

Sự bền vững của Nhà nước ta, trước hết và quan trọng hàng đầu phải từ niềm tin của nhân dân. Niềm tin đó được xây dựng trên nhiều yếu tố mà chất lượng thực thi công vụ, văn hóa công vụ, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ là một trong những vấn đề cốt lõi.