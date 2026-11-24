Văn hóa không chỉ được định hình bằng những giá trị cốt lõi hay bộ quy tắc ứng xử, mà còn phải được thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động và cách mỗi người thực hiện công việc hằng ngày.

Tại BSR, năm giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành nền tảng xây dựng đội ngũ và động lực cho hành trình phát triển giai đoạn 2026–2030.

Từ định hướng văn hóa đến hành động thực tiễn, BSR đang từng bước đưa các giá trị cốt lõi thấm sâu vào hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất, tạo nên sức mạnh nội sinh từ chính mỗi người lao động.

BSR chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm và năm giá trị cốt lõi làm nền tảng cho sự phát triển.

Năm 2026 mở đầu chu kỳ chiến lược 5 năm 2026-2030 của BSR. Trong bối cảnh doanh nghiệp đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, văn hóa doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng nội sinh, tạo sức mạnh từ bên trong tổ chức.

Với tư duy tái tạo văn hóa đi trước tạo đà cho tái tạo kinh doanh, BSR xác định xây dựng văn hóa không phải là hoạt động mang tính phong trào, mà là quá trình chuyển hóa nhận thức thành hành động, đưa các giá trị cốt lõi thấm sâu vào từng cấp quản lý, từng đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV).

Trong năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, phát triển văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty đã tổ chức hơn 100 chương trình đào tạo với hơn 11.000 lượt CBCNV tham gia; tăng cường ứng dụng các nền tảng E-Learning, E-Test trong công tác đào tạo. Talkshow "Văn hóa thực thi" thu hút gần 500 CBCNV tham gia, trong khi chương trình đào tạo "4 Nguyên tắc thực thi" được triển khai dành cho 90 cán bộ quản lý chủ chốt.

Song song với đó, BSR tiếp tục phát triển đội ngũ Đại sứ Văn hóa, tạo lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn đến từng bộ phận, từng vị trí công việc. Đây không chỉ là những người truyền tải thông điệp, mà còn góp phần đưa văn hóa trở thành sự kết nối tự nhiên giữa định hướng của lãnh đạo với thực tiễn hoạt động tại các đơn vị.

Đặc biệt, tinh thần "Làm đúng ngay từ đầu" tiếp tục được nhấn mạnh trong hoạt động sản xuất. Với đặc thù của ngành lọc hóa dầu, việc tuân thủ quy trình, kỷ luật vận hành, kiểm soát rủi ro và đề cao trách nhiệm cá nhân không đơn thuần là yêu cầu chuyên môn, mà còn là biểu hiện rõ nét của văn hóa BSR.

Năm giá trị cốt lõi - năm cách cụ thể hóa trong công việc

Năm giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau và cùng tạo nên bản sắc văn hóa BSR. Mỗi giá trị được thể hiện qua những hành động cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực công tác.

Các hoạt động văn hóa góp phần lan tỏa các giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả đến từng bộ phận, từng CBCNV.

Đoàn kết được thể hiện trước hết trong cách mỗi thành viên chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt và hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu chung. Với Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi mỗi CBCNV được lắng nghe, ghi nhận và có cơ hội phát triển. Trong một doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực chuyên môn và vị trí công tác khác nhau, sự gắn kết chính là yếu tố tạo nên sức mạnh tập thể.

Chuyên nghiệp tại BSR gắn liền với kỷ luật, trách nhiệm và văn hóa an toàn. Đối với lĩnh vực an toàn môi trường, tính chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở việc nắm vững chuyên môn, thực hiện đúng quy trình mà còn ở tinh thần chủ động nhận diện nguy cơ, kịp thời nhắc nhở đồng nghiệp và kiên quyết dừng công việc khi phát hiện rủi ro. Mỗi hành động đúng, mỗi quyết định có trách nhiệm đều góp phần bảo vệ con người, thiết bị và môi trường.

Sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những công trình nghiên cứu lớn hay những giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Tại Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, giá trị này có thể được cụ thể hóa từ việc ứng dụng công nghệ vào công việc, cải tiến quy trình, tìm kiếm phương thức xử lý mới nhằm tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Điều quan trọng là mỗi người luôn giữ tinh thần học hỏi, chủ động thay đổi và sẵn sàng đề xuất những giải pháp tốt hơn.

Chính trực được xây dựng từ sự trung thực, minh bạch và khách quan trong từng công việc. Với lĩnh vực tài chính - kế toán, mỗi con số, mỗi hồ sơ và quyết định chuyên môn đều gắn với trách nhiệm và niềm tin. Việc phản ánh đúng thực tế, tuân thủ quy định, dám chịu trách nhiệm với số liệu không chỉ bảo đảm tính minh bạch trong quản trị mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa các bộ phận và trong toàn Tổng công ty.

Hiệu quả là giá trị được nhìn nhận toàn diện qua kết quả công việc, chất lượng thực hiện và khả năng tối ưu nguồn lực. Tại Ban Vận hành sản xuất, hiệu quả không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn gắn với an toàn, chất lượng và tính ổn định, liên tục của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Mỗi thao tác chính xác, mỗi ca trực được bàn giao đầy đủ thông tin, mỗi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí đều góp phần bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định.

Đặc biệt, với người lao động trực tiếp tại nhà máy, "Làm đúng ngay từ đầu" chính là cách cụ thể hóa giá trị hiệu quả trong từng công việc. Bởi hiệu quả không đơn thuần là làm nhanh, mà là làm đúng, làm tốt, tuân thủ quy trình, tối ưu nguồn lực và tạo ra kết quả bền vững.

Văn hóa được tạo nên từ mỗi người BSR

Năm giá trị cốt lõi, năm lĩnh vực công tác với những cách thể hiện khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, gắn kết và không ngừng đổi mới.

Thực tế cho thấy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ những chương trình đào tạo hay các hoạt động truyền thông nội bộ. Giá trị văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được mỗi người tự giác thực hành trong công việc: một lời nhắc nhở đồng nghiệp về an toàn, một sự hỗ trợ đúng lúc, một ý tưởng cải tiến hay sự trung thực, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao.

Tinh thần "Làm đúng ngay từ đầu" được cụ thể hóa trong từng thao tác, ca trực và sự phối hợp, góp phần bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Từ người lãnh đạo đến mỗi CBCNV, từ nhà máy đến các Ban chức năng, tất cả đều là những chủ thể tham gia xây dựng và lan tỏa văn hóa BSR. Trong đó, đội ngũ Đại sứ Văn hóa đóng vai trò kết nối, truyền cảm hứng và thúc đẩy việc thực hành các giá trị cốt lõi tại từng đơn vị.

Hướng đến mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì thế không phải là đích đến trong một thời điểm, mà là hành trình liên tục, đòi hỏi sự đồng lòng và cam kết của toàn thể người lao động. Khi mỗi cá nhân cùng thay đổi từ những hành động nhỏ nhất, các giá trị văn hóa sẽ dần trở thành thói quen, thành chuẩn mực trong công việc và sức mạnh chung của tổ chức.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, việc tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa năm giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo -Hiệu quả cũng chính là cách mỗi người BSR góp phần xây dựng bản sắc doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để BSR phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.