Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ - sức mạnh tinh thần người chiến sĩ tham mưu

Thượng tướng Lê Quang Đạo (hàng trước, thứ 5 từ phải qua), Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô (thứ 5 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đại biểu.

Chương trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và phát huy vẻ đẹp cao quý của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; các đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và đại biểu các ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Đối với Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội, nơi trực tiếp nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về quân sự, quốc phòng, việc xây dựng môi trường văn hóa càng có ý nghĩa đặc biệt.

Văn hóa phải thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị; vào từng nhiệm vụ, từng hoạt động công tác; vào tư duy, phương pháp làm việc và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Một cơ quan có truyền thống tốt đẹp phải có môi trường văn hóa tốt đẹp. Một cán bộ tham mưu giỏi phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong khoa học, lối sống văn minh và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm túc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng, yếu tố quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết, kế hoạch công tác phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị phải phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; hướng dẫn xây dựng các mô hình văn hóa; phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

"Các tổ chức quần chúng phải phát huy vai trò xung kích, sáng tạo. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn và các tổ chức quần chúng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ quân đội" - Thượng tướng Lê Quang Đạo nói.

Các đại biểu hào hứng trải nghiệm không gian văn hóa ngoài trời với các trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thưởng thức chương trình văn nghệ, tiểu phẩm đặc sắc do tốp ca nam, nữ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn. Nổi bật là màn trình diễn áo dài của các nữ quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị Bộ Tổng Tham mưu.

Màn trình diễn áo dài của các nữ quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị Bộ Tổng Tham mưu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như: Ném còn, nhảy sạp, kéo co, đẩy gậy, ném vòng cổ chai, đập niêu đất; tham quan khu vực không gian ẩm thực, xem biểu diễn xiếc, hát dân ca, nặn tò he, viết thư pháp...