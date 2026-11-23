Bắc Ninh đã bước vào một giai đoạn phát triển mới. Theo đồng chí, văn hóa cần được đặt ở vị trí nào trong chiến lược phát triển thành phố để thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển?

Đồng chí Lê Xuân Lợi: Tôi cho rằng, văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương, quốc gia. Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Mỗi vùng quê đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, từ di tích, lễ hội, phong tục, tập quán đến các làng nghề và loại hình nghệ thuật truyền thống. Đối với Bắc Ninh, văn hóa không chỉ là những giá trị kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử mà còn là cội nguồn sức mạnh, tạo nên bản sắc, khí chất và khát vọng vươn lên của con người Kinh Bắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi tặng Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoàng Hải tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Đào Khoa.

Bắc Ninh hôm nay có không gian phát triển rộng mở, tiềm lực kinh tế ngày càng lớn, vị thế và vai trò trong vùng cũng như cả nước được nâng cao. Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển tương xứng, trong đó văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Chúng ta không thể chỉ đánh giá sự phát triển của thành phố qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô công nghiệp hay những công trình đô thị hiện đại.

Một thành phố đáng sống còn phải có môi trường văn hóa lành mạnh, người dân được thụ hưởng đời sống tinh thần phong phú, có ý thức cộng đồng và niềm tự hào về quê hương. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực và lợi thế phát triển; gắn bảo tồn với sáng tạo, phát huy di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng con người. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, cộng đồng là chủ thể, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng tham gia.

Lễ hội Kinh Dương Vương. Ảnh: Lê Kham.

Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận đâu là những ưu tiên của thành phố trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng và để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Xuân Lợi: Tám di sản được UNESCO ghi danh, công nhận là tài sản văn hóa quý báu, thể hiện chiều sâu lịch sử và sức sáng tạo của các thế hệ cư dân trên vùng đất Bắc Ninh. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn của Bắc Ninh trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị đã được quốc tế ghi nhận.

Thành phố tập trung ba ưu tiên: Bảo vệ tính nguyên gốc và giá trị đặc trưng của di sản; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng; gắn bảo tồn với giáo dục, sáng tạo và phát triển sinh kế bền vững.

Đối với di tích, thành phố chú trọng quản lý, bảo vệ cảnh quan, tu bổ, tôn tạo đúng quy định và cơ sở khoa học. Đối với di sản phi vật thể, cần duy trì môi trường thực hành, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia và phát huy vai trò của các câu lạc bộ, cộng đồng nắm giữ di sản.

Chính quyền có trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách và tạo điều kiện về nguồn lực, nhưng người dân mới là chủ thể trực tiếp gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Việc phát huy giá trị di sản cần gắn với sinh kế, để người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế từ những giá trị văn hóa do chính cộng đồng tạo dựng, đồng thời không làm biến dạng di sản vì mục đích thương mại.

Trước những tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, thành phố có định hướng và giải pháp gì để xây dựng con người Bắc Ninh thời kỳ mới, đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Xuân Lợi: Con người vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa là mục tiêu và động lực của phát triển. Vì vậy, xây dựng con người Bắc Ninh thời kỳ mới phải là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển văn hóa.

Theo tôi, con người Bắc Ninh cần kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của người Kinh Bắc như yêu quê hương, trọng đạo lý, hiếu học, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo; đồng thời có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với thời đại số. Truyền thống phải là nền tảng cho đổi mới, còn hiện đại phải được bồi đắp bằng những giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện. Ảnh: Lê Xuân Kham.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố chú trọng xây dựng môi trường văn hóa đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu thương và truyền thống tốt đẹp; nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và văn hóa địa phương; các cơ quan, đơn vị xây dựng văn hóa công sở, kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân.

Một vấn đề cần quan tâm là đời sống văn hóa của công nhân, người lao động và những người đến sinh sống, làm việc trên địa bàn. Với quy mô công nghiệp lớn, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày càng đa dạng. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao tại khu dân cư, khu công nghiệp và khu nhà ở công nhân. Cùng đó, xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, nâng cao ý thức ứng xử có trách nhiệm, nhất là trong thế hệ trẻ.

Mục tiêu không chỉ là xây dựng một đô thị hiện đại về hạ tầng mà còn hình thành cộng đồng văn minh, nhân ái, kỷ cương, giàu bản sắc; nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển toàn diện và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Với tiềm năng và lợi thế nổi trội về di sản, nghệ thuật truyền thống, làng nghề và du lịch văn hóa, Bắc Ninh có chiến lược như thế nào để hình thành, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa những giá trị văn hóa đặc sắc trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh?

Đồng chí Lê Xuân Lợi: Phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi có nhiều triển vọng đối với Bắc Ninh. Thành phố định hướng ưu tiên những lĩnh vực có lợi thế như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và các sản phẩm sáng tạo gắn với di sản, làng nghề. Trong đó, du lịch văn hóa giữ vai trò kết nối, tạo thị trường cho nhiều lĩnh vực khác. Những giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh, từ dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, di sản Phật giáo Trúc Lâm đến hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề và ẩm thực truyền thống cần được nghiên cứu, kết nối thành những sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu, mang dấu ấn riêng của vùng đất Kinh Bắc. Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên địa bàn thành phố đóng góp từ 3% đến 5% GRDP vào năm 2030.

Cùng với đó, phát huy vai trò của doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nghệ nhân; khuyến khích hợp tác công - tư, thu hút đầu tư, hỗ trợ quảng bá và kết nối thị trường. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với bảo tồn bản sắc, không chạy theo lợi ích trước mắt hoặc thương mại hóa bằng mọi giá. Khi văn hóa trở thành những sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh, người dân có thêm sinh kế, nghệ nhân có điều kiện gắn bó với nghề, di sản có thêm môi trường hiện diện và thành phố có thêm nguồn lực phát triển.

Liền chị quan họ tại chùa Bổ Đà. Ảnh: Việt Hưng.

Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong Kế hoạch 36-KH/TU, ngày 6/4/2026 của Thành ủy Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 24/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thành phố hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa, di sản, nghỉ dưỡng của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Thời gian tới, thành phố đặt ra những mục tiêu và định hướng đột phá nào để phát triển văn hóa tương xứng với vị thế mới? Đồng thời, tập trung vào những cơ chế, chính sách và nguồn lực nào để hiện thực hóa các mục tiêu đó?

Đồng chí Lê Xuân Lợi: Mục tiêu lớn nhất trong phát triển văn hóa Bắc Ninh những năm tới là xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc; trong đó con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, di sản là tài sản quý giá và sáng tạo là động lực phát triển bền vững. Chúng tôi hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc Kinh Bắc.

Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thành phố hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện; bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực. Bắc Ninh trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm cỡ quốc gia, khu vực và thế giới; tham gia “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”. Bản sắc văn hóa Kinh Bắc được khẳng định, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành thương hiệu toàn cầu… Những mục tiêu này cần được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch có lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng.

Cùng với các kế hoạch đã ban hành, cơ sở quan trọng để thực hiện là Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 25/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Thành phố sẽ chú trọng nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu; bảo đảm các nhiệm vụ phát triển văn hóa được triển khai đồng bộ, sát với đặc điểm từng địa bàn. Ưu tiên ngân sách cho bảo tồn di sản, tu bổ di tích xuống cấp, đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp cho văn hóa. Đặc biệt, thành phố bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 4% tổng chi ngân sách hằng năm và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến lâu đời, sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh có điều kiện để tạo bước chuyển mới trong phát triển văn hóa. Khát vọng của chúng ta là xây dựng một thành phố không chỉ năng động về kinh tế, hiện đại về hạ tầng mà còn giàu bản sắc, có chiều sâu văn hóa, nơi mỗi người dân đều tự hào về quê hương và được sống trong môi trường văn hóa tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng để Bắc Ninh khẳng định sức hấp dẫn và bản sắc riêng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!