Vân Hồ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La.

Năm 2026, xã Vân Hồ được giao gần 383 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 1 dự án chuyển tiếp và 5 dự án khởi công mới. Đến hết tháng 9/2026, xã đã giải ngân 156,7 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Trong đó, phần lớn nguồn vốn được bố trí cho Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Ngô Văn Hà, Trưởng phòng Kinh tế xã Vân Hồ, thông tin: Xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 33,34 km tuyến chính, bàn giao cho đơn vị thi công; hoàn thành xây dựng 2/4 điểm tái định cư phục vụ các hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Từ nay đến cuối năm, xã Vân Hồ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục bãi đổ thải, đường công vụ, lắp đặt điện, nước và bàn giao nền nhà cho 2 điểm tái định cư còn lại. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đất đai, thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân. Bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn được giao theo kế hoạch.

Điểm tái định cư bản Nà Chá, xã Tô Múa do xã Vân Hồ làm chủ đầu tư.

Điểm tái định cư Nà Chá, xã Tô Múa do UBND xã Vân Hồ làm chủ đầu tư, là một trong những điểm tái định cư của dự án đang được hoàn thiện. Các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ san nền, sớm bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Ông Vì Văn Khoán, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Chá, cho biết: Điểm tái định cư có 26 hộ dân, đến nay đã có 17 hộ được bàn giao đất và chuyển đến nơi ở mới, còn 9 hộ đang chờ hoàn thiện mặt bằng để xây dựng nhà. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, giải thích về chủ trương và phương án bồi thường, các hộ dân đều đồng thuận bàn giao đất, mong muốn công trình sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, thuận lợi hơn trong việc đi lại phát triển kinh tế.

Bên cạnh dự án thành phần phục vụ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, năm 2026, xã Vân Hồ triển khai 5 dự án khởi công mới, gồm: Đường giao thông nội bản Lóng Luông; bổ sung cơ sở vật chất cho điểm trung tâm Trường Mầm non Vân Hồ; khắc phục sạt lở, hoàn thiện hạ tầng đường giao thông liên bản Phiềng Chà - Suối Mực - Pà Puộc; cầu qua suối đội Cò Bá, bản Hợp Thành và cầu qua suối đội Bướt, bản Hợp Thành. Tổng vốn đầu tư các công trình hơn 7,2 tỷ đồng. Hiện nay, xã đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, dự kiến khởi công các công trình từ tháng 11/2026.

Thi công hàng rào kỹ thuật chống sạt lở tại điểm tái định cư Nà Chá.

Ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, cho biết: Các dự án đầu tư công trên địa bàn tập trung vào những công trình thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Địa phương đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hoàn ứng và quyết toán khối lượng công việc đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả đầu tư các công trình.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, xã Vân Hồ đang tăng cường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, bám sát kế hoạch từng dự án, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác quản lý, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán vốn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; kiên quyết không để dự án kéo dài, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Xã phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.