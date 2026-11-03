Vân Hồ sẵn sàng chào đón khách du lịch dịp cuối năm

Tọa lạc giữa những đồi chè xanh bạt ngàn tại bản Chiềng Đi 2, Khu du lịch cộng đồng Vigolando có 70 phòng nghỉ cùng hệ thống nhà hàng, bể bơi và nhiều điểm check-in hấp dẫn. Từ tháng 10, khi các loài hoa bắt đầu khoe sắc, lượng khách đặt phòng có xu hướng tăng, nhất là vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, đơn vị đã chủ động rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực; đồng thời, cải tạo cảnh quan, trồng thêm hoa và cây xanh, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Nhân viên Khu du lịch cộng đồng Vigolando dọn dẹp phòng nghỉ.

Anh Phạm Lò Tuấn Tuông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KST Việt Nam, chia sẻ: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên và các điều kiện cần thiêt để đón khách đến với Chiềng Đi - Vân Hồ trong dịp cuối năm. Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, đơn vị còn phối hợp với bản Chiềng Đi tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, trải nghiệm bản sắc văn hóa vùng cao giúp du khách có thêm những trải nghiệm khi tham quan, lưu trú.

Khu du lịch cộng đồng Vigolando, bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ.

Cùng với các khu, điểm du lịch, những hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, homestay trên địa bàn cũng đang tích cực sửa chữa, nâng cấp phòng nghỉ, bổ sung trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên và cải thiện chất lượng phục vụ. Các cơ sở chú trọng xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách, từ nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực địa phương đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Tại bản du lịch cộng đồng Hua Tạt, hiện có 4 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Các hộ chủ động kết nối với công ty lữ hành để xây dựng tour tham quan, trải nghiệm; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như hướng dẫn làm giấy truyền thống, giã bánh dày, cắm trại, camping dã ngoại và săn mây, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Vân Hồ.

A Chu homestay làm thủ tục check in cho du khách.

Anh Tráng A Chu, cơ sở A Chu homestay, cho biết: Homestay hiện có 2 phòng nghỉ cộng đồng và 7 căn villa riêng, đáp ứng nhu cầu lưu trú của gần 60 khách mỗi ngày. Những tháng cuối năm, lượng khách đặt phòng tăng khoảng 20%, vì vậy, cơ sở đã chủ động mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt; hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên kỹ năng phục vụ, giao tiếp với khách. Đồng thời, chuẩn bị thực phẩm, đồ uống, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách.

Xã Vân Hồ hiện có 5 bản du lịch cộng đồng, 32 cơ sở lưu trú, cùng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Nhằm thu hút du khách trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Xã đã chỉ đạo các bản, tiểu khu chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; khuyến khích các khu, điểm và các hộ kinh doanh du lịch gieo trồng hoa cải, tam giác mạch, dã quỳ; phát triển các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành xây dựng các tour tuyến hấp dẫn.

Khu du lịch cộng đồng Vigolando kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã đã đón trên 198.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ đạt 64 tỷ đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, như: Tết Mông, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời, duy trì các hoạt động chợ phiên Chiềng Đi, chợ phiên Vân Hồ,... tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa cho du khách. Xã cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các bản, tiểu khu và cơ sở kinh doanh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Cảnh quan môi trường tại các bản, tiểu khu được bà con nhân dân giữ gìn sạch đẹp.

Với sự chủ động của các cơ sở kinh doanh, cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Vân Hồ đang từng bước hoàn thiện điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ và sản phẩm du lịch để đón mùa cao điểm cuối năm. Đây cũng là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, văn hóa bản địa, nâng cao chất lượng trải nghiệm, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế.