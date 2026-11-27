Tham gia lớp tập huấn là các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống, học viên là đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã

Từ ngày 27-29.11, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Sơn La và UBND xã Vân Hồ tổ chức lớp tập huấn truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Mông; đồng thời hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể.

Hoạt động hướng tới bồi dưỡng lực lượng kế cận, gắn phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững.

Người Mông ở Sơn La nói chung, xã Vân Hồ nói riêng có đời sống văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc. Những giá trị được bồi đắp qua lịch sử, gắn bó mật thiết với lao động và đời sống tinh thần không chỉ tạo nên bản sắc riêng mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ.

Việc phát huy các giá trị này cần đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể trong gìn giữ và trao truyền di sản. Khi được khai thác bằng những phương thức phù hợp, văn hóa truyền thống không chỉ góp phần phát triển du lịch, cải thiện sinh kế mà còn có thể trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Người Mông ở Vân Hồ có nền văn hóa đa dạng, phong phú, thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Tại lớp tập huấn, các học viên được các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống trực tiếp hướng dẫn, thực hành các loại hình văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông như dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghệ thuật trình diễn khèn Mông, sáo Mông và kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải...

Thông qua hình thức truyền dạy trực tiếp, những người nắm giữ tri thức, kỹ năng văn hóa có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thế hệ trẻ thực hành các loại hình di sản.

Đây không chỉ là hoạt động bổ sung kiến thức, kỹ năng mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng, từng bước hình thành lực lượng kế cận tiếp tục thực hành và trao truyền di sản.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Cùng với nội dung truyền dạy, lớp tập huấn còn hướng dẫn học viên ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể. Đây là hướng tiếp cận thiết thực, giúp những giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại, tiếp cận nhiều nhóm công chúng, nhất là giới trẻ và du khách.

Từ những làn điệu dân ca, tiếng khèn, điệu múa đến kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải, mỗi loại hình đều có thể trở thành chất liệu để xây dựng nội dung giới thiệu, quảng bá trên các nền tảng số.

Khi được truyền tải bằng hình thức phù hợp, di sản không chỉ được lưu giữ trong cộng đồng mà còn có thể trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm du lịch, góp phần tạo sức hút cho các sản phẩm du lịch văn hóa tại địa phương.

Theo Ban Tổ chức, lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng lực lượng kế cận, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững.

Qua đó, từng bước khơi dậy tiềm năng văn hóa của đồng bào Mông, đưa di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Vân Hồ.