Văn Hậu nhận án kỷ luật, bị 'treo giò' 4 trận

Quyết định được đưa ra sau khi Ban Kỷ luật VFF xem xét báo cáo của Ban tổ chức giải cùng băng hình trận đấu giữa Thể công Viettel và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 10.9.

Văn Hậu phải nghỉ thi đấu 4 trận tiếp theo tại V.League. Ảnh: VPF

Văn Hậu bị xử lý theo Khoản 1 Điều 39 Quy định kỷ luật VFF năm 2026 về hành vi xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương.

Bốn trận là mức đình chỉ cao nhất trong khung hình phạt này, cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình huống.

Tại trận đấu trên, phút 68, khi Doãn Ngọc Tân đưa chân phá bóng, Văn Hậu lao vào nhưng chậm hơn và giẫm vào vùng mắt cá chân phải của tiền vệ Thể công Viettel.

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông hủy quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp với Văn Hậu.

Doãn Ngọc Tân tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân chỉ vài phút sau đó. Kết quả kiểm tra y tế xác định tiền vệ sinh năm 1994 bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên, dự kiến cần 3-4 tuần điều trị và hồi phục.

Đây là trận đầu tiên Ngọc Tân khoác áo Thể công Viettel, nhưng chấn thương khiến anh đứng trước nguy cơ bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng, trong đó có các cuộc đối đầu tại đấu trường châu lục. Cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng gần như không còn.

Dù chịu chấn thương nặng, Ngọc Tân cho biết anh không cho rằng Văn Hậu có ác ý và hậu vệ Công an Hà Nội đã chủ động hỏi thăm sau trận.

Với án phạt mới, Văn Hậu sẽ phải nghỉ 4 trận, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của Công an Hà Nội trong giai đoạn đầu mùa giải.