Văn Hậu không được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup

Phần lớn những cầu thủ đã cùng tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 8 vừa qua tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son,…

Tuy nhiên, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách triệu tập lần này của tuyển Việt Nam. Trước đó, trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua, cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Công An Hà Nội đá chính 6 trận, góp công không nhỏ vào chiến tích của tuyển Việt Nam.

Ở vị trí hậu vệ, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik triệu tập hai đồng đội của Văn Hậu tại câu lạc bộ Công An Hà Nội là Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Adou Leygley Minh.

Đây là lần đầu Nguyễn Adou Leygley Minh được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Trung vệ Việt kiều Pháp sinh năm 1997 đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh là Williams Minh Hoàng cũng lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, thi đấu ở vị trí tiền đạo, cao 1,9 m và hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Công An TP HCM.

Ngoài Đoàn Văn Hậu, các cầu thủ từng vô địch ASEAN Cup 2026 nhưng không có tên trong đợt triệu tập này gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Vĩ, Đinh Quang Kiệt, Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Trần Việt Cường. Trong đó, Văn Vĩ chấn thương, còn Quang Kiệt và Ngọc Mỹ đang thi đấu ASIAD 20 cùng U23 Việt Nam.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không được triệu tập vào tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Facebook nhân vật

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 6/10/2026, quy tụ 14 đội tuyển được chia thành hai hạng đấu. Tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1 (Hạng 1), nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các trận đấu của Hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia. Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu ba trận theo thể thức vòng tròn một lượt và tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận Chung kết Hạng 1.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/9 và dự kiến lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp Philippines vào ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 Thủ môn: Lê Giang Patrik (Công An TP HCM), Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Việt (Thể Công - Viettel). Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Cao Pendant Quang Vinh (Công An Hà Nội), Nguyễn Adou Leygley Minh (Công An Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Công An Hà Nội), Nguyễn Nhật Minh (Công An TP HCM), Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Phan Tuấn Tài (Thể Công - Viettel). Tiền vệ: Lê Văn Đô (Công An Hà Nội), Lê Phạm Thành Long (Công An Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Công An Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình). Tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc (Công An Hà Nội), Williams Minh Hoàng (Công An TP HCM), Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Tùng Dương