Vận hành trường nội trú liên cấp - gieo tri thức, thắp sáng tương lai vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến kiểm tra tiến độ xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Môn Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP, UBND tỉnh Nghệ An đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề, kiểm tra thực tế tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Môn Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 21 trường phổ thông nội trú tại 21 xã biên giới đất liền, trong đó 5 trường được cải tạo, mở rộng và 16 trường được xây dựng mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan lớp học của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, có quy mô đầu tư gồm: 1 nhà hiệu bộ, 1 nhà thư viện, 1 khối nhà học tiểu học, 1 khối nhà học trung học cơ sở, 1 nhà đa năng, 2 nhà nội trú giáo viên cao 2 tầng, 2 nhà nội trú học sinh tiểu học cao 4 tầng, 2 nhà nội trú học sinh trung học cơ sở cao 4 tầng, cùng khu nhà bếp, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ.

Dự án được xây dựng trên diện tích 50.000 m², dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của 1.125 học sinh.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng tặng quà các em học sinh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thăm và kiểm tra thực tế công trình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng khi thấy ngôi trường được xây dựng khang trang, đang từng bước hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Theo Phó Thủ tướng, các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ mang tri thức đến với trẻ em vùng biên giới mà còn là nơi gắn kết văn hóa, cộng đồng, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn do đường sá cách trở và điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Phó Thủ tướng tặng quà các đơn vị thi công công trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và chăm lo cho học sinh, bảo đảm chủ trương xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Thủ tướng đến thị sát công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Anh Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã thị sát công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Anh Sơn.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ bảo đảm hoàn thành các hạng mục còn lại theo tiến độ, đồng thời lưu ý về chất lượng, an toàn công trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Công trình có quy mô đầu tư gồm: nhà hiệu bộ, nhà thư viện, nhà văn hóa; các khối nhà học bộ môn và nhà học lý thuyết dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở; nhà đa năng, nhà nội trú giáo viên và các hạng mục phụ trợ.

Trường được xây dựng trên diện tích 50.000 m², dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.348 học sinh.

Phó Thủ tướng tham quan lớp học tiếng Anh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng nghe các em học sinh thuyết trình bằng tiếng Anh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cơ quan quản lý và chủ đầu tư đã báo cáo với Phó Thủ tướng tiến độ hoàn thành cũng như một số khó khăn như: Tình trạng mưa kéo dài, thời tiết thất thường ảnh hưởng đến thi công, vấn đề nhân lực, vật tư,…

Phó Thủ tướng tham quan thư viện điện tử của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục còn lại đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn công trình.

Nhà trường cần tổ chức quản lý, vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm hoạt động dạy và học cũng như điều kiện sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Phó Thủ tướng tặng quà các em học sinh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng tặng quà công nhân, người lao động đang thi công công trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm tại trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa