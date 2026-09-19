Vận hành trường nội trú đi vào nền nếp

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 tổ chức bán trú cho học sinh.

Từng khâu vào guồng

Một tuần sau khai giảng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) xã A Lưới 3 đã dần đi vào nền nếp. Khoảng 160 học sinh nội trú và hơn 1.130 học sinh bán trú được nhà trường tổ chức ăn, ở, học tập và sinh hoạt chu đáo. Đội ngũ nhân viên phục vụ cũng từng bước quen với nhịp vận hành mới.

Bà Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, những ngày đầu vận hành nhìn chung khá thuận lợi. Một số vấn đề liên quan đến khu nội trú vẫn được trường tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Buổi tối, học sinh tự quản việc học, tham gia văn nghệ và các hoạt động sinh hoạt tập thể. Nhà trường bố trí giáo viên trực đêm, cùng lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó tổ nội trú và bảo vệ thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình.

Không chỉ chăm lo việc ăn, ở, trường còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết khi sống xa gia đình như rèn luyện nền nếp sinh hoạt, trang bị kiến thức về bảo vệ thân thể.

Quá trình vận hành hai trường nội trú cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên. Sau lễ khai giảng, đoàn công tác của Sở đến xã A Lưới 3 và A Lưới 4 nắm tình hình tổ chức dạy học, quản lý học sinh nội trú, ăn nghỉ, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, an ninh, an toàn và việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Qua kiểm tra thực tế, Sở yêu cầu các trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện những khâu gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của học sinh. Từ tổ chức bữa ăn, quản lý học sinh khi di chuyển, điểm danh, nghỉ trưa đến sinh hoạt tại khu nội trú đều phải xác định rõ người phụ trách và người kiểm tra. Những vấn đề phát sinh cần được xử lý kịp thời, dứt điểm; những cách làm hiệu quả được chuẩn hóa để duy trì thành nền nếp.

Các trường cần từng bước hình thành văn hóa “sạch, kỹ” ngay từ đầu, tạo nét riêng cho môi trường giáo dục nội trú liên cấp ở các xã biên giới. Với học sinh nội trú, điều đó bắt đầu từ những việc nhỏ, như giữ vệ sinh, không xả rác, không viết, vẽ lên bàn ghế, tường; biết giữ gìn lớp học, phòng ngủ, nhà vệ sinh và chủ động chăm sóc không gian sống của mình; ý thức tự quản, trách nhiệm và thói quen sinh hoạt trong môi trường tập thể.

Rõ trách nhiệm, bảo đảm an toàn

Để hỗ trợ các trường đưa mô hình phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động, ngay trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác vận hành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của hai trường tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa).

Các giáo viên, nhân viên được tiếp cận kinh nghiệm thực tế từ những cơ sở giáo dục đã có kinh nghiệm tổ chức nội trú, bán trú, như Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú A Lưới và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Đông. Nội dung tập trung vào những công việc gắn trực tiếp với hoạt động của trường, từ tổ chức dạy học, quản lý học sinh đến công tác nội trú, bán trú buổi trưa, chăm sóc, nuôi dưỡng và y tế trường học.

Bà Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: “Chúng tôi chia sẻ những nội dung trực tiếp phục vụ tổ chức nội trú, bán trú, từ xây dựng kế hoạch, quy chế đến thực hành vận hành bếp ăn và xử lý tình huống khẩn cấp, trong đó có cả những sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm”... Những kinh nghiệm này được chuyển giao để các trường chủ động hơn khi đi vào vận hành, từ đó xây dựng phương án phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi và đặc thù học sinh.

Không chỉ dừng ở việc bổ sung nghiệp vụ, chương trình tập huấn giúp đội ngũ hai trường chủ động hơn trước những vấn đề có thể phát sinh khi mô hình đi vào hoạt động. “Việc tập huấn trước khi vận hành giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong môi trường giáo dục mới. Cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rằng, đây là mô hình giáo dục kép, vừa chăm sóc, vừa giáo dục. Bên cạnh dạy học, nhà trường phải chú trọng rèn kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh”, bà Tỷ Muội chia sẻ.

Theo ông Mai Anh Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT, với mô hình trường nội trú, việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, tránh tình trạng mọi việc dồn lên Hiệu trưởng hoặc nhiều người cùng tham gia nhưng không xác định được trách nhiệm cuối cùng. Các trường phải chủ động xây dựng phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh, từ học sinh đau ốm ban đêm đến sự cố mất điện, thiên tai, an toàn thực phẩm hoặc học sinh rời khu nội trú không đúng quy định... An toàn của học sinh phải được bảo đảm bằng hệ thống, bằng quy trình và trách nhiệm, chứ không thể chỉ dựa vào sự cẩn thận của từng cá nhân.

Các trường phổ thông nội trú ở xã A Lưới 3 và A Lưới 4 đang từng bước hình thành cách quản lý thống nhất giữa các cấp học, gắn dạy học với chăm sóc, sinh hoạt và rèn luyện. Khi quy trình được chuẩn hóa, những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày trở thành thói quen, mô hình trường nội trú liên cấp sẽ có thêm nền tảng để xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, sạch sẽ, ngăn nắp, phù hợp với học sinh vùng biên giới.