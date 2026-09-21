Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Ngày 21/9, tại Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn đề xuất chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm (CSEC), với sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan thời gian qua đang có xu hướng gia tăng về cường độ, tần suất và mức độ khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thực tiễn ứng phó với các đợt mưa lũ gần đây tại khu vực Bắc Trung Bộ cho thấy công tác sơ tán dân cư tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Bên cạnh việc bảo đảm nơi tránh trú an toàn, các địa điểm sơ tán cần đáp ứng các yêu cầu về cung cấp dịch vụ thiết yếu, nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người khuyết tật. Đây là những nội dung ngày càng được quan tâm trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp và kéo dài.

Nhiều ý kiến tại hội thảo tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo đề xuất chính sách và hướng dẫn kỹ thuật quản lý, vận hành CSEC; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến cơ chế quản lý, điều phối nguồn lực, tiêu chuẩn tối thiểu của địa điểm sơ tán, bảo vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương cũng như ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.

Các đại biểu dự hội thảo tập trung thảo luận. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Các ý kiến tham vấn sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện đề xuất chính sách và hướng dẫn kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác sơ tán dân cư, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của trẻ em trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trong thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã phối hợp triển khai nghiên cứu, xây dựng và thí điểm mô hình Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm tại tỉnh Nghệ An. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.

Trước đó, từ ngày 14 đến 17/9, hai lớp tập huấn thí điểm về quản lý, vận hành Trung tâm sơ tán thông minh đã được triển khai tại Nghệ An dành cho cán bộ quản lý, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và cộng đồng địa phương. Kết quả bước đầu cho thấy các nội dung về vận hành trung tâm sơ tán, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ người khuyết tật, nước sạch, vệ sinh, dinh dưỡng và quản lý dữ liệu được đánh giá là thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.