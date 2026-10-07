Vận hành trạm đèn biển Mũi La Gàn, tăng cường bảo đảm an toàn hàng hải vùng biển Lâm Đồng

Tin từ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam, dự án xây dựng đèn biển Mũi La Gàn (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 10.

Đèn biển Mũi La Gàn nằm tại thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, nhằm báo hiệu cho tàu thuyền hàng hải trên các tuyến hàng hải xa bờ nhận biết, định hướng nhập bờ để vào các tuyến hàng hải ven biển.

Đèn biển Mũi La Gàn có chiều cao tính đến mực nước số "0" hải đồ đạt 63,9m, tầm nhìn 20,8 hải lý.

Công trình có đầy đủ các hạng mục như nhà vận hành, tháp đèn và các hạng mục phụ trợ. Theo Thông báo hàng hải về việc thiết lập mới đèn biển Mũi La Gàn của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, tháp đèn có chiều cao 63,9m (tính đến mực nước số "0" hải đồ) và cao 46,5m tính đến mặt đất, tầm nhìn 20,8 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5m. Phạm vi chiếu sáng 360°.

Trạm đèn mới đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa hiệu quả báo hiệu hàng hải, tạo cột mốc định hướng tin cậy, trở thành điểm tựa vững vàng giúp các phương tiện thủy lưu thông an toàn trên vùng biển khu vực; Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Dự án xây dựng đèn biển Mũi La Gàn nằm trong dự án Đầu tư xây dựng công trình các đèn biển: Đá Lát, Tư Chính A, Bãi Dinh, Phúc Nguyên, Mũi La Gàn, bãi cạn Cà Mau, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Lạch Ghép, Lạch Quèn, Cửa Vạn, Hòn La, do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam làm chủ đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025.

Dự án nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới đèn biển Việt Nam, nâng cao công tác bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam và góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.