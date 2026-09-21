Vận hành trạm bơm chống ngập, bảo đảm an toàn các hồ thủy lợi
Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội phổ biến không mưa. Tuy nhiên, mực nước tại nhiều hồ chứa thủy lợi vẫn ở mức cao. Trước diễn biến ngập lụt tại các xã, phường, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đang tiếp tục duy trì vận hành 171 trạm bơm để tiêu thoát nước chống úng ngập cho các khu vực dân cư, đồng ruộng, đường giao thông nông thôn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hanh-tram-bom-chong-ngap-bao-dam-an-toan-cac-ho-thuy-loi-418661.htm