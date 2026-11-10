Vận hành thông suốt lưới điện truyền tải

Quản lý vận hành hàng trăm ki-lô-mét lưới điện cao thế qua địa hình phức tạp, Truyền tải điện Khánh Hòa đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giữ thông suốt mạch điện truyền tải. Đây chính là nền tảng hạ tầng quan trọng, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Khánh Hòa và toàn khu vực Nam Trung Bộ.

Đường dây 500kV Vân Phong - Thuận Nam.

Xuyên đêm sửa chữa lưới điện

Năm 2026, nhu cầu sử dụng điện tăng trưởng mạnh, sản lượng điện truyền tải 10 tháng của Truyền tải điện Khánh Hòa đạt 2,414 tỷ kWh, hoàn thành 101% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng đạt 2,791 tỷ kWh, tăng 15,7% so với kế hoạch và tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Với áp lực vận hành lớn, đặc biệt trong đợt nắng nóng gay gắt từ tháng 7 đến tháng 9, hệ thống phải duy trì công suất truyền tải ở mức cao liên tục làm cho hệ thống điện bị ảnh hưởng. Cùng với đó, thời tiết khắc nghiệt, hơi muối tại vùng ven biển khiến thiết bị xuống cấp nhanh chóng.

Để bảo đảm độ tin cậy vận hành, Truyền tải điện Khánh Hòa được giao thực hiện 32 hạng mục sửa chữa lớn trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 30,8 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10, đơn vị đã hoàn thành 27 hạng mục, đạt tỷ lệ 84,4%. Nhiều công trình trọng điểm được tập trung triển khai, trong đó nổi bật là Dự án Thay dây chống sét kết hợp cáp quang (OPGW) bị rỉ sét trên tuyến đường dây 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm dài 48,2km và tuyến 220kV Tuy Hòa - Nha Trang. Các dự án lớn khác như: Xử lý sạt lở kè móng đường dây 500kV Vân Phong - Thuận Nam; sửa chữa hệ thống nối đất trạm biến áp 220kV Tháp Chàm; thay thế thiết bị tại trạm 500kV Vân Phong đang tập trung thi công để sớm hoàn thành.

Thay sứ cách điện đường dây 500kV Vân Phong - Thuận Nam.

Đặc thù của các dự án sửa chữa lớn trên tuyến đường dây 500kV, 220kV là không thể cắt điện kéo dài ban ngày để tránh làm gián đoạn việc cung cấp điện cho phụ tải và giải tỏa công suất năng lượng tái tạo. Do đó, toàn bộ khối lượng thi công phức tạp phải thực hiện vào ban đêm. Như tại Dự án Thay dây chống sét kết hợp cáp quang (OPGW) bị rỉ sét trên tuyến đường dây 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm, để hoàn thành 48,2km dây mới trong 7 đêm thi công, Truyền tải điện Khánh Hòa đã phối hợp với 3 đơn vị bạn là Truyền tải điện Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng phát động phong trào thi đua cao điểm, huy động gần 200 cán bộ, công nhân ra hiện trường. Ông Trần Quảng Ngãi - Phó Trưởng Truyền tải điện Khánh Hòa chia sẻ: “Khối lượng công việc rất lớn, trải dài trên nhiều cung đoạn không tập trung. Thời gian cắt điện ban đêm có giới hạn đòi hỏi các đơn vị phải chủ động khảo sát, chuẩn bị kỹ hố neo, hố thế, vị trí đặt máy tời và hệ thống chiếu sáng trước khi cắt điện. Mọi thao tác kéo rải dây mới, thu hồi dây cũ hay căn chỉnh độ võng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà chủ quan về an toàn”.

Truyền tải điện Khánh Hòa kiểm tra đường dây 500kV Vân Phong - Thuận Nam.

Không chỉ chịu áp lực về thời gian, thi công ban đêm tại các điểm giao cắt hạ tầng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuyến đường dây phải vượt qua Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam, giao chéo với nhiều đường dây cao thế đang vận hành. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị chu đáo và thi công nhịp nhàng, đến đầu tháng 11, nhiều dự án sửa chữa đã hoàn thành, đưa toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải trở lại trạng thái vận hành an toàn tuyệt đối.

Triển khai nhiều dự án lớn

Bên cạnh việc hoàn thành khối lượng công việc năm 2026, Truyền tải điện Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị nguồn lực bám sát định hướng phát triển cho năm 2027. Trên cơ sở dự báo phụ tải và phương thức vận hành hệ thống, đơn vị dự kiến kế hoạch sản lượng điện truyền tải năm 2027 đạt 2,791 tỷ kWh. Để đáp ứng nhiệm vụ quản lý, vận hành khối lượng lưới điện ngày càng tăng, đơn vị chủ động đề xuất bổ sung kinh phí đo vẽ hệ thống tọa độ VN2000 đối với các tuyến đường dây chưa có dữ liệu địa lý chuẩn hóa, phục vụ công tác số hóa và quản lý, vận hành hiện đại.

Thay dây chống sét kết hợp cáp quang bị rỉ sét trên tuyến đường dây 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm.

Đối với công tác sửa chữa lớn năm 2027, kế hoạch đợt 1 đã được phê duyệt 16 hạng mục với tổng kinh phí 15,5 tỷ đồng, đồng thời đơn vị đang đăng ký bổ sung 6 hạng mục trong đợt 2. Để chuẩn bị cho giai đoạn tới, đơn vị tận dụng tối đa nguồn vật tư hiện có, giảm hàng tồn kho để hoàn thành sớm nhiều hạng mục ngay trong tháng 12 như: Sửa chữa tường rào, mương cáp trạm 220kV Vân Phong; chống thấm nhà điều khiển trạm Phước Thái; thay đồng hồ chỉ thị nhiệt độ và thay động cơ tích năng máy cắt tại trạm 500kV Vân Phong.

Ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 cho biết, tiềm năng nguồn điện tại Khánh Hòa rất lớn nhưng cũng tạo ra thách thức cho hệ thống truyền tải. Chính vì vậy, Truyền tải điện Khánh Hòa nói riêng và Công ty Truyền tải điện 3 nói chung đã có phương án đầu tư, tránh nguy cơ nghẽn mạch và quá tải trên diện rộng. Trước mắt, ngành truyền tải điện xác định danh mục 7 dự án công trình cấp bách ưu tiên hàng đầu giai đoạn 2026 - 2029. Trọng tâm số 1 là Dự án Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn để giải tỏa công suất cho Thủy điện tích năng Bác Ái (hoàn thành đợt 1 vào quý I/2028) và liên kết nguồn điện trong khu vực. Song song với đó, các Dự án Đường dây 500kV Ninh Sơn - Chơn Thành, Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn rẽ Vân Phong 1, Trạm cắt 220kV Đa Nhim (dự kiến khởi công cuối năm 2026), các đường dây 220kV Ninh Sơn - Ninh Phước, Ninh Phước - Đa Nhim và Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh đồng loạt được triển khai trong giai đoạn này.

Truyền tải điện Khánh Hòa đang quản lý hơn 647km đường dây 500kV và 220kV, cùng 8 trạm biến áp có tổng công suất 5.028MVA. Lưới điện trải rộng trên nhiều địa hình phức tạp, từ vùng núi cao cho đến khu vực đồng bằng ven biển. Không chỉ phục vụ nhu cầu phụ tải sinh hoạt và sản xuất công nghiệp địa phương, đơn vị còn gánh vác nhiệm vụ tiếp nhận, giải tỏa công suất cho hàng loạt nhà máy điện mặt trời, năng lượng tái tạo quy mô lớn ở khu vực phía nam tỉnh. Quy mô quản lý tiếp tục mở rộng khi đơn vị chuẩn bị tiếp nhận thêm hơn 173km đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2, đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác bảo đảm vận hành an toàn, liên tục.