Vận hành thông suốt 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng thông tin. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Tại Họp báo thường kỳ quý III năm 2026 diễn ra chiều 15/10, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho hay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính được giao theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2; đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, công tác hoàn thiện thể chế là điểm sáng của Bộ Xây dựng, đến nay đã hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các dự án luật, bộ luật, nghị định, thông tư đều được trình đúng hoặc trước thời hạn, chất lượng ngày càng được nâng cao, với nhiều đổi mới về tư duy lập pháp, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Riêng về công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng và hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu tại Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ: Về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026

Cụ thể, Bộ Xây dựng hoàn thành phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng còn 146/491 thủ tục hành chính theo cấp hành chính (đạt tỷ lệ 29,7%); hoàn thành việc, cắt giảm 2.549/4.750 ngày thời gian giải quyết thủ tục hành chính (đạt 53,7%); cắt giảm 9/30 ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2025 (tỷ lệ cắt giảm đạt 30%); cắt giảm 102 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho hay, công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Đặc biệt tập trung hoàn thiện hồ sơ, kịp thời trình Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, bộ luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chuẩn bị diễn ra trong tháng 10/2026.

Phóng viên TTXVN trao đổi nhiều nội dung tại buổi họp báo. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Bộ Xây dựng cũng khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thủ tục hai dự án Luật đã được đưa vào chương trình xây dựng lập pháp năm 2027: Luật Cấp, thoát nước; Luật về vật liệu xây dựng. Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất các đề án, văn bản quy phạm pháp luật để đưa vào chương trình công tác năm 2027 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc triển khai xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đề án theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật thuộc ngành Xây dựng.

Trong 3 tháng cuối năm, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng các mục tiêu: cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; giải quyết các vấn đề bất cập trên thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng sẽ tích cực triển khai thực hiện Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, tiếp tục thực hiện phân cấp thủ tục cho chính quyền địa phương, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP: cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để đạt tỷ lệ giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2025.