Vận hành phần mềm TỪ SƠN iGOV phục vụ người dân và doanh nghiệp

Người dân có thể truy cập TỪ SƠN iGOV trên điện thoại, máy tính hoặc màn hình cảm ứng tại sảnh Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Từ Sơn mà không cần cài đặt hay đăng nhập. Phần mềm cung cấp bảng niêm yết điện tử 365 thủ tục hành chính cấp xã kèm mã QR dẫn trực tiếp tới Cổng Dịch vụ công quốc gia để tra cứu hồ sơ, lệ phí và nộp trực tuyến.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Từ Sơn.

Đặc biệt, hệ thống tích hợp 16 biểu mẫu điện tử giúp người dân chuẩn bị hồ sơ chính xác ngay từ đầu. Người dân chỉ cần quét mã QR trên thẻ Căn cước để hệ thống tự động điền thông tin, xem trước, tải file Word, PDF hoặc in ra. Mọi dữ liệu kê khai đều không lưu trên máy chủ nhằm bảo mật thông tin cá nhân.

Sau 10 ngày vận hành, phần mềm đã ghi nhận 156 hồ sơ biểu mẫu được khởi tạo, tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực chứng thực. Việc triển khai TỪ SƠN iGOV giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tỷ lệ hồ sơ phải trả lại do kê khai sai và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.