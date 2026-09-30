Vận hành nút giao Dung Quất từ 0 giờ ngày 1-10

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối cao tốc với tuyến đường đi Khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực.

Sau khi hoàn thiện các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ khai thác, VEC tổ chức đưa nút giao vào khai thác từ 0 giờ ngày 1-10-2026.

Nút giao Dung Quất tại Km101+737,87 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Kể từ thời điểm này, các phương tiện ra, vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua nút giao Dung Quất thực hiện thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế và 5 nhóm phương tiện, áp dụng theo biểu giá hiện hành của VEC.

Tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa được quy định 40 km/h. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn và chủ động giảm tốc tại khu vực tách, nhập dòng và trạm thu phí.

Trong thời gian đầu khai thác, VEC bố trí lực lượng trực, theo dõi tình hình giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Việc đưa nút giao Dung Quất vào khai thác tạo kết nối trực tiếp giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi; tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics. Công trình đồng thời góp phần giảm hành trình qua các nút giao hiện hữu và phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc.