Trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng mở rộng, thường xuyên cập nhật, yêu cầu tra cứu, đối chiếu và áp dụng văn bản chính xác đang đặt ra áp lực lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghệ CMC thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng AI pháp lý Clex.

Được sự lựa chọn của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 25/11/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC chính thức ra mắt Clex, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) pháp lý Make in Vietnam dành cho cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, với thông điệp “Tinh thông pháp luật - Kiến tạo văn minh”. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực làm chủ công nghệ AI chuyên ngành của doanh nghiệp Việt Nam, đưa AI vào giải quyết những bài toán thiết thực về pháp luật, quản trị và hỗ trợ công vụ.

Lễ ra mắt có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh, các công việc pháp lý như tra cứu quy định, đối chiếu, rà soát văn bản và chuẩn bị hồ sơ là những nhiệm vụ cán bộ, công chức thực hiện hằng ngày. Việc ứng dụng AI sẽ giúp hỗ trợ xử lý các công việc này nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất.

Thứ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ theo hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, thay vì Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc chỉ định một đơn vị phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố bộ tiêu chí, thành lập Hội đồng đánh giá gồm 31 thành viên là đại diện của 4 bộ, ngành và các chuyên gia. Doanh nghiệp chủ động đăng ký, các sản phẩm được đưa vào sử dụng trên cơ sở đáp ứng những tiêu chí đánh giá.

Cách làm này góp phần tiết kiệm ngân sách, hạn chế đầu tư trùng lặp và phát huy năng lực công nghệ trong nước. Qua đánh giá, có hai nền tảng đạt yêu cầu, trong đó có Clex; cả hai đều do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình và triển khai trên hạ tầng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện.

Để Clex được sử dụng hiệu quả trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng đề nghị CMC tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm. Trước hết là bảo đảm độ chính xác của thông tin, dữ liệu pháp luật phải được cập nhật kịp thời, câu trả lời cần nêu rõ căn cứ và hiệu lực văn bản để người dùng kiểm chứng; khi chưa đủ cơ sở, hệ thống phải thông báo rõ. CMC cần duy trì đánh giá độc lập, tiếp nhận phản hồi và kịp thời khắc phục sai sót.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông qua phối hợp với các cơ quan xác định những công việc cần hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ và theo dõi kết quả thực tế, từ thời gian xử lý công việc, chất lượng hồ sơ đến mức độ sử dụng thường xuyên. Sản phẩm cần dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc ở cơ sở. Thứ ba, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kiểm soát chặt chẽ phạm vi khai thác dữ liệu và quyền truy cập. Thứ trưởng lưu ý AI chỉ là công cụ hỗ trợ; cán bộ, công chức phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm với nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Theo thông tin tại sự kiện, tính đến ngày 20/11/2026, Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ dùng chung, bao gồm Clex và AI Luật, đang cung cấp hàng trăm nghìn tài khoản hoạt động tại 17 cơ quan Trung ương cấp bộ và 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Clex được CMC nghiên cứu, phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn chuyên ngành pháp luật Việt Nam, được huấn luyện và tinh chỉnh trên kho tri thức gồm hơn 2 triệu văn bản pháp luật. Nền tảng có khả năng hiểu ngữ cảnh, suy luận pháp lý và dẫn chiếu nguồn để người dùng kiểm chứng, không chỉ dừng ở chức năng tra cứu, hỏi đáp thông thường.

Ông Đặng Văn Tú, Tổng Giám đốc CMC AIX nhấn mạnh, Clex được xây dựng từ sự thấu hiểu ba yếu tố cốt lõi: Người dùng, hệ thống pháp luật và công nghệ. Trong quá trình đào tạo AI cho cán bộ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, sở và chính quyền cấp phường, xã, CMC có cơ hội tiếp cận những khó khăn thực tế của người sử dụng. Đó là nhu cầu tìm kiếm nhanh quy định cần áp dụng, xác định văn bản còn hiệu lực, phát hiện những thay đổi chính sách và có căn cứ pháp lý rõ ràng để xử lý công việc.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp công nghệ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Các thỏa thuận hướng tới phối hợp nghiên cứu, triển khai Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân. Đây là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái ứng dụng, đưa sản phẩm công nghệ Việt đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng cơ quan, tổ chức.