Vận hành linh hoạt các hồ thủy điện để tích nước
Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 11380/UBND-KT ngày 2/11/2026 yêu cầu các chủ hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Khe Diên và Sông Côn 2 (bậc 1) khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt với mục tiêu ưu tiên tích nước, nhằm nâng dần mực nước hồ lên khoảng mực nước quy định vào đầu mùa cạn (ngày 1/1/2027) để bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu trong năm 2027.
Nội dung của kế hoạch vận hành linh hoạt phải thể hiện đầy đủ các thông tin chính như: mực nước hồ, lưu lượng dự kiến về hồ, lưu lượng dự kiến xả sau công trình; mục tiêu đạt được của từng giai đoạn vận hành; mực nước hồ dự kiến đạt; nhận định khả năng không tích đủ hoặc tích đủ nước cấp cho mùa cạn. Đồng thời, đề xuất phương án vận hành tích nước để bảo đảm cấp nước đủ cho hạ du trong mùa cạn năm 2027.
Trong quá trình các hồ vận hành tích nước, các chủ hồ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo để điều chỉnh, chuyển sang chế độ vận hành hồ giảm lũ cho hạ du hoặc chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo quy định.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/van-hanh-linh-hoat-cac-ho-thuy-dien-de-tich-nuoc-3357610.html