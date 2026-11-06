Vận hành linh hoạt các hồ thủy điện để tích nước

Nội dung của kế hoạch vận hành linh hoạt phải thể hiện đầy đủ các thông tin chính như: mực nước hồ, lưu lượng dự kiến về hồ, lưu lượng dự kiến xả sau công trình; mục tiêu đạt được của từng giai đoạn vận hành; mực nước hồ dự kiến đạt; nhận định khả năng không tích đủ hoặc tích đủ nước cấp cho mùa cạn. Đồng thời, đề xuất phương án vận hành tích nước để bảo đảm cấp nước đủ cho hạ du trong mùa cạn năm 2027.

Trong quá trình các hồ vận hành tích nước, các chủ hồ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo để điều chỉnh, chuyển sang chế độ vận hành hồ giảm lũ cho hạ du hoặc chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo quy định.