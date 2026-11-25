Trước đó, trong các ngày 23 - 24/11, công tác vận hành thử hệ thống công trình của nhà đầu tư đã ghi nhận những kết quả tích cực, đạt mục tiêu ngăn triều trong điều kiện thực tế. Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt mức 1,8 m, hệ thống cống ngăn triều đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài các tuyến sông, kênh thuộc phạm vi dự án ở mức hơn 80 cm.

Đặc biệt, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành. Trong ngày vận hành liên hoàn vào trưa 25/11, chênh lệch mực nước phía sau các cống ngăn triều tiếp tục thấp đáng kể so với đỉnh triều.

Một cống ngăn triều với 4 cánh cống có khẩu độ mỗi cánh cống lên tới 40m.

Trọng tâm của hoạt động vận hành liên hoàn dự án là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA. Đây được ví như “bộ não” của toàn bộ dự án đặt tại nhà quản lý trung tâm ở cống Mương Chuối. Thông qua hệ thống kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành này.

Khởi công từ năm 2016, dự án đã trải qua hành trình kéo dài 10 năm với không ít khó khăn, thách thức. Qua nhiều nhiệm kỳ quản lý và những thay đổi về cơ chế, chính sách, dự án đã nhiều lần phải tạm dừng thi công do các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Ngay cả khi khối lượng thi công đã đạt trên 90%, dự án vẫn phải trải qua một thời gian dài gián đoạn để chờ tháo gỡ các vướng mắc.

Nhà điều hành hệ thống SCADA của dự án ngăn triều.

Trong suốt hành trình xây dựng, dự án phục vụ dân sinh này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ đã hai lần ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương cùng những nỗ lực của chính quyền thành phố đã tạo điều kiện quan trọng để dự án tiếp tục được triển khai, từng bước hiện thực hóa kỳ vọng của người dân.

Trong nhiều năm qua, triều cường đã trở thành nỗi trăn trở của thành phố và hàng triệu người dân. Với mục tiêu chủ động kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường nước và nâng cao khả năng thích ứng của thành phố trước biến đổi khí hậu. Vì vậy, dự án được người dân và chính quyền TP Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng khi chính thức đưa vào vận hành.

Âu thuyền được xây dựng tại một cống ngăn triều để đảm bảo giao thông thuỷ.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1” là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của thành phố. Quy mô Dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10m đến 160m; khoảng 6 km đê bao - kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao; hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/s, cùng Nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc - điều khiển tự động SCADA phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tập trung.

Khi vận hành hệ thống, các tuyến sông, kênh được xây dựng cống ngăn triều không chỉ giải quyết tình trạng ngập nước do triều cường trong phạm vi diện tích khá rộng, mà việc hạ thấp mực nước các tuyến sông, kênh phía sau cống ngăn triều sẽ biến các tuyến sông, kênh thành nơi tạm trữ nước mưa với khối lượng rất lớn.