Vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một trong những điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới
Sáng 28/11, tại phường Hạc Thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chào mừng của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội thảo.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/van-hanh-hieu-qua-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-la-mot-trong-nhung-dieu-kien-quan-trong-de-tao-dong-luc-phat-trien-trong-giai-doan-moi-310750.htm