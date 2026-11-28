Thời gian qua, một số thôn, tổ dân phố đã tích cực triển khai mô hình khu dân cư bền vững về môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chủ động ứng phó với thiên tai.