Vận hành hiệu quả các trường học sau sắp xếp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tại các địa phương, đến ngày 5/9/2026, tổng số cơ sở giáo dục công lập trong toàn quốc đã giảm từ 37.530 trường xuống còn 18.555 trường (giảm 50,6%). Trong đó, cấp mầm non giảm gần 6.800 trường (giảm 56,5%), giáo dục phổ thông giảm gần 12.000 trường (giảm 53,2%), GDTX giảm 249 trung tâm (giảm 42,9%); hình thành trên 2.400 trường phổ thông nhiều cấp học.

Số cán bộ quản lý giảm từ 90.170 xuống 58.290 người, trong đó, hơn 28.200 cán bộ quản lý đã chuyển sang giảng dạy. Qua đánh giá, việc sắp xếp đã giảm mạnh đầu mối, các cơ sở giáo dục đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và cơ cấu đội ngũ, hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Sơn La.

Đối với việc xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay, cả nước có 102 trường đã đi vào hoạt động, 127 trường đang thi công. Công tác tổ chức dạy học và sinh hoạt nội trú cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại tỉnh Sơn La, sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, toàn tỉnh đã giảm từ 592 trường xuống còn 406 trường, giảm 186 đầu mối, tương đương 31%; số cán bộ quản lý giảm 441 người, gồm 186 hiệu trưởng và 255 phó hiệu trưởng. Đến 5/9/2026, toàn tỉnh có 9/13 trường phổ thông nội trú liên cấp đã tổ chức dạy học và hoạt động nội trú, 4 trường tại các xã Mường Lạn, Lóng Sập, Xuân Nha, Phiêng Khoài đạt từ 82-93% khối lượng thi công, dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào ngày 30/11/2026; tỷ lệ giải ngân các dự án đạt 74%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức, vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp; tập trung vào hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm an toàn trường học và quyền học tập của học sinh. Các địa phương phải quyết liệt huy động tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các hạng mục thuộc các dự án khởi công năm 2025; đánh giá mức độ an toàn và điều chỉnh kịp thời các nguy cơ mất an toàn trong thiết kế và thi công trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, có giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trong quá trình sử dụng cũng như trong quá trình thi công.