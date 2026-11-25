Theo Sở Xây dựng TPHCM, Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, chính thức vận hành từ hôm nay 25-11. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570km2, mang lại lợi ích cho khoảng 6,5 triệu người dân.

Đường sá khô ráo

Dự án gồm 8 cống lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, Cầu Kinh, Bà Bướm và 41 cống nhỏ, 6km đê kè cùng hệ thống máy bơm 120m3/giây. Sau gần 10 năm chờ đợi, công trình đưa vào vận hành được kỳ vọng cải thiện tình trạng ngập do triều cường tại nhiều khu vực “lõi” trung tâm TPHCM.

Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối tại cống ngăn triều Mương Chuối, xã Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bà Nguyễn Thị Nhung, ngụ số 393 đường Nguyễn Bình, xã Nhà Bè, cách cống ngăn triều Mương Chuối khoảng 700m, phấn khởi cho biết, khoảng hai tuần nay, từ khi cống vận hành thử, tình trạng ngập nước do triều cường tại khu vực không còn xuất hiện như trước. Trước đây, mỗi khi đến đợt triều cường, nước thường xuyên tràn vào nhà, đường Nguyễn Bình và nhiều con hẻm bị ngập lênh láng. Có thời điểm nước ngập kéo dài, người dân phải kê cao đồ đạc, dùng bao cát, ván ngăn nước tràn vào nhà.

“Tuy nhiên, khoảng hai tuần nay, tôi không còn thấy tình trạng ngập như trước. Nước không tràn vào nhà, đường sá cũng khô ráo hơn, việc đi lại và sinh hoạt thuận lợi hơn rất nhiều”, bà Nhung chia sẻ và kỳ vọng cống vận hành góp phần ngăn nước triều dâng, giúp người dân địa phương an tâm hơn.

Tại khu vực đường Phú Định, phường Phú Định, theo bà Nguyễn Thị Lan, từ khi cống ngăn triều Phú Định vận hành thử nghiệm, tình trạng ngập do triều cường không còn như trước. Đường sá khô ráo, bà con đi lại thuận tiện hơn, không còn phải thấp thỏm lo nước tràn vào nhà như trước.

Nhiều người dân sinh sống dọc đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và đường Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu cũng kỳ vọng hệ thống cống ngăn triều Tân Thuận sớm phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết tình trạng ngập do triều cường kéo dài nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, cho biết, công trình hoàn thiện và đưa vào vận hành là niềm vui lớn đối với người dân sau gần 10 năm chờ đợi. Người dân mong muốn đường sá không bị ngập để trẻ em và người già đi lại an toàn hơn.

Vận hành đồng bộ 6 cống

Để bảo đảm khả năng kiểm soát triều trên phạm vi rộng, toàn bộ hệ thống 6 cống được kết nối với Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối, ứng dụng công nghệ SCADA để giám sát và điều khiển hoạt động tại từng cống. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ 19 điểm quan trắc, liên tục cập nhật mực nước, diễn biến thủy văn và các thông số vận hành, làm cơ sở xây dựng phương án đóng, mở cửa van phù hợp.

Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối (xã Nhà Bè) điều hành hoạt động 6 cống ngăn triều. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Group (chủ đầu tư), cho biết, nguyên lý vận hành của hệ thống dựa trên sự chênh lệch mực nước giữa bên trong và bên ngoài các cống. Khi mực nước phía sông ở mức phù hợp, cửa van được mở để duy trì dòng chảy tự nhiên và bảo đảm giao thông thủy.

Khi triều cường dâng cao, Nhà điều hành trung tâm chỉ đạo đóng cửa van, ngăn nước từ sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô. Khi triều rút, mực nước phía ngoài thấp hơn phía trong, các cửa van được mở trở lại để nước bên trong thoát ra sông theo dòng chảy tự nhiên. Quá trình đóng, mở được phối hợp đồng bộ giữa các cống nhằm kiểm soát mực nước toàn khu vực, tránh vận hành riêng lẻ làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

Khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường, hệ thống phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ ngăn triều và hỗ trợ tiêu thoát nước mưa bên trong. Tại các cống được bố trí trạm bơm như Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định, máy bơm sẽ được kích hoạt để đưa nước từ bên trong ra sông lớn, góp phần hạ thấp mực nước kênh, rạch, tạo điều kiện cho nước mưa thoát nhanh hơn.

Theo ông Nguyễn Tâm Thịnh, khi vận hành đồng bộ, dự án có khả năng kiểm soát ngập do triều trên phạm vi khoảng 570km2, liên quan đến 20 phường, xã. Tuy nhiên, kiểm soát triều không đồng nghĩa giải quyết triệt để tình trạng ngập đô thị. Khi các cửa van đóng để ngăn triều, nước mưa bên trong vẫn cần được thu gom, tiêu thoát thông qua hệ thống cống, kênh dẫn và trạm bơm.