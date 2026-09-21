Vận hành điều tiết nước 10 hồ chứa Đông Lâm Đồng để phòng lũ

Theo đó, tính đến 20 giờ ngày 20/9, mực nước tại hồ Phan Dũng (xã Tuy Phong) ở cao trình +204,07 m. Dung tích phòng lũ hiện tại của hồ đạt 6,03 triệu m3, vượt mức dung tích phòng lũ thiết kế là 1,23 triệu m3. Vì vậy, công ty tiến hành điều tiết qua tràn từ 8 giờ ngày 21/9. Lưu lượng xả giai đoạn đầu từ 20 m3/s - 50 m3/s. Tùy thuộc vào lưu lượng nước thực tế về hồ và diễn biến thời tiết hạ lưu, lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tăng lên mức từ 100 m3/s - 150 m3/s.

Điều tiết nước hồ Phan Dũng sáng 21/9

Việc điều tiết nước nhằm tiếp tục duy trì dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình. Đồng thời, giúp giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du khi có mưa lớn và tiếp nước cho hồ Lòng Sông.

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận đề nghị UBND xã Tuy Phong khẩn trương thông tin rộng rãi đến Nhân dân vùng hạ du hồ Phan Dũng nắm bắt tình hình. Qua đó, người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn trong thời gian xả lũ. Bên cạnh đó, chi nhánh Tuy Phong cũng được giao nhiệm vụ trực tiếp liên lạc qua điện thoại với chính quyền địa phương mỗi khi tiến hành mở tràn hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng để kịp thời cập nhật thông tin đến Nhân dân vùng hạ du.

Điều tiết nước tại hồ Phan Dũng sáng 21/9

Được biết, đến thời điểm này, ngoài hồ Phan Dũng, Công ty TNHHMTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận đang duy trì việc điều tiết nước qua tràn 9 hồ chứa khác, bao gồm các hồ: Cẩm Hang, Cà Giang, Ba Bàu, Tân Lập, Tà Mon, Sông Phan, Sông Dinh 3, Núi Đất, Trà Tân.

Trước đó, ngày 20/9 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong tỉnh chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Cụ thể, dự báo trong 24 giờ tới, các khu vực trong tỉnh có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm.