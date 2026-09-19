Vận hành điều tiết hồ Yên Mỹ từ 19h30 tối 19/9

Ảnh minh họa.

Do có mưa lớn trong các ngày từ 13/9-18/9/2026, mực nước hồ Yên Mỹ hiện tại đang ở cao trình +(22,00)m.

Trong thời gian vừa qua, hồ Yên Mỹ chưa xả lũ và đang thực hiện chức năng cắt lũ, đã giảm thiêu ngập lụt vùng hạ du.

Tuy nhiên, do mực nước hồ đang rất cao gây ngập rất nhiều hộ dân phía thượng lưu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt ảnh hướng lớn đến an toàn đập và giao thông đi lại.

Mặt khác, diễn biến mưa từ tỉnh Nghệ An đang rất phức tạp, lượng nước về hồ dự báo tiếp tục tăng, có nguy cơ mất an toàn đập.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho công trình, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Sông Chu vận hành điều tiết để hạ thấp mực nước hồ xuống 50cm so với hiện tại.

Thời gian bắt đầu vận hành điều tiết từ 19h30, ngày 19/9/2026 cho đến khi mực nước giảm 50cm so với hiện tại; lưu lượng từ 80 - 120m3/s. Khi vùng hạ du hết ngập, công ty Sông Chu sẽ tiếp tục điều tiết để đưa về mực nước theo quy định. Lưu lượng điều tiết xuống hạ du có thể được điều chỉnh tăng, giảm tùy thuộc vào diễn biến mưa và lưu lượng nước đến hồ.

Công ty TNHH MTV Sông Chu đề nghị UBND các xã, phường vùng hạ du, các đơn vị liên quan thông báo để Nhân dân được biết, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản thuộc khu vực lòng hồ và vùng hạ du công trình hồ Yên Mỹ.