Vận hành Cảng An Thới tại Đặc khu Phú Quốc

Nằm tại cửa ngõ phía Nam đảo Ngọc, Cảng Mặt Trời Phú Quốc là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, phục vụ hoạt động vận tải và các hành trình khám phá quần đảo An Thới, với những điểm đến nổi tiếng như: Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay.

Cảng cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Sun Paradise Land, tăng cường kết nối các điểm đến, mở rộng hành trình trải nghiệm cho du khách tại Nam đảo.

Các đại biểu thực hiện nghị thức cắt băng khai trương vận hành Cảng An Thới

Các hạng mục do Sun Group khai thác tại Cảng Mặt Trời Phú Quốc bao gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ.

Trên cơ sở đó, đơn vị hướng tới từng bước hoàn thiện quy trình vận hành, chú trọng an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời phát triển các gian hàng thương mại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Theo bà Lê Thị Hồng Ly, Giám đốc Công ty TNHH Paradise Land Phú Quốc, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Cảng An Thới, ngay từ giai đoạn chuẩn bị khai trương, nhiều đơn vị vận tải và du lịch đã đăng ký hoạt động tại cảng với các loại phương tiện đa dạng, từ ca nô đến du thuyền.

Trong ngày đầu vận hành, các đội tàu lớn đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng xuất bến. Các đơn vị đánh giá cao công tác tổ chức và vận hành bài bản tại cảng, đồng thời tin tưởng đây sẽ là điểm tựa vững chắc giúp các đội tàu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Việc khai trương vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc nằm trong bức tranh phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn tại Phú Quốc.

Cùng với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT và tuyến đường ĐT.975, cảng sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối các khu vực trọng điểm của đảo Ngọc.

Tập đoàn Sun Group là đơn vị tổ chức vận hành Cảng An Thới

Phát biểu tại sự kiện này, ông Ngô Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương kỳ vọng với sự đầu tư và tổ chức vận hành hiệu quả của Tập đoàn Sun Group, Cảng An Thới sẽ trở thành đầu mối tập trung, kết nối các thương hiệu tàu biển lớn từ nhiều nơi đến với Phú Quốc, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực Nam An Thới.

Đặc biệt, trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hệ thống giao thông đồng bộ được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng giúp đặc khu nâng cao năng lực đón tiếp các đoàn khách quốc tế, đáp ứng nhu cầu di chuyển và tổ chức những sự kiện quy mô lớn.