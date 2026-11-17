Đưa vào vận hành 8 thang máy (tải trọng 1.000 kg/thang) tại 7 cầu vượt bộ hành trên tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ thống thang máy vận hành góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân khi sử dụng metro, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

7 cầu vượt bộ hành kết nối với các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Cùng với hệ thống thang máy, dự án triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

Hệ thống thang máy vận hành góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân khi sử dụng metro. (Ảnh: VÕ LÊ)

Công trình không chỉ là bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc từng bước xóa bỏ các rào cản tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho mọi hành khách, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày, thu hút đông đảo hành khách đi lại nhất là vào khung giờ cao điểm. Việc đưa hệ thống thang máy vào phục vụ giúp hành khách tiếp cận cầu vượt bộ hành và nhà ga dễ dàng hơn, giảm khó khăn khi sử dụng cầu thang bộ, nhất là đối với những người có nhu cầu hỗ trợ di chuyển.