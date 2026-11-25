Theo đó, 6 cống kiểm soát triều được vận hành thử nghiệm gồm: Cống Bến Nghé, cống Tân Thuận, cống Phú Xuân, cống Mương Chuối, cống Cây Khô và cống Phú Định. Ngoài 6 công chính, Trungnam cũng đồng thời vận hành hai cống vừa là cống Cầu Kinh và cống Bà Bướm.

Bên trong nhà điều hành dự án chống ngập do triều.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, sau khi vận hành các cống ngăn triều hơn 1 giờ, mực nước tại các cửa van chênh lệch nhau khoảng 1m.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết, với việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống cống kiểm soát triều, khu vực vùng dự án sẽ chấm dứt tình ngập do triều cường.

Cùng với đó, hệ thống còn hỗ trợ tích cực tình trạng ngập do mưa trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là khu vực mà dự án này bao phủ. "Nếu hệ thống thoát nước kết nối với dự án tốt, lượng mưa dưới 100mm, chắc chắn vùng dự án cũng sẽ không ngập...", ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định.

Cống Mương Chuối thời khắc vận hành thử.

Lãnh đạo Trungnam Group cũng cho hay, đúng ra dự án đã hoàn thành trong năm 2018 vì những lý do khách quan, dự án bị dừng lại (3 lần) và chỉ được tái khởi động cách đây 6 tháng.

Ông Nguyễn Tâm Tiến cũng gửi lời xin lỗi người dân vùng dự án vì những chậm trễ, sự xáo trộn do bị ảnh hưởng từ việc thi công, sự trễ hẹn (sau 10 năm thi công).

Ông cũng cho biết, hiện nay dự án mới thử nghiệm một phần là ngăn triều và phải giải quyết được giao thông thủy. Vì sự an toàn nên chưa vận hành các âu thuyền nhưng thời gian tới, khi dự án chính thức đưa vào khai thác, các âu thuyền cũng sẽ đưa vào sử dụng. Trungnam mong muốn các cơ quan liên quan hỗ trợ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu thuyền đi qua các cống ngăn triều.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group trao đổi thông tin.

Đại diện Trungnam cũng cho hay, mặc dù nhiều thiết bị đã được lắp ráp tại các cống kiểm soát triều cách đây 5 năm, nhưng ngay khi đưa vào vận hành thử đã chạy tốt. Lãnh đạo Trungnam khẳng định, nếu đơn vị được giao vận hành dự án thì sẽ bảo hành thiết bị công trình bằng thời gian được giao vận hành.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần phải gián đoạn do những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, hợp đồng BT, phương án thanh toán và quỹ đất đối ứng. Việc kéo dài thời gian thực hiện khiến công trình trở thành một trong những dự án chống ngập được người dân thành phố đặc biệt quan tâm. Đầu năm 2026, sau khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, dự án được tái khởi động. Các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại, đặc biệt là hệ thống cơ điện, cửa van, thiết bị điều khiển tự động và các công trình phụ trợ. Đến giai đoạn cuối tháng 11/2026, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tổ chức vận hành thử nghiệm và kiểm tra liên hoàn. Theo mục tiêu thiết kế, dự án hướng đến kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570km², với quy mô dân số hưởng lợi ước tính khoảng 6,5 triệu người.Phạm vi bảo vệ tập trung tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM, trong đó có nhiều địa bàn thường xuyên chịu tác động của triều cường như khu vực quận 1, quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè trước đây.