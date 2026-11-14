Văn Hán ưu tiên nguồn lực giảm nghèo bền vững

Tuyến đường Ba Quà – Hòa Khê đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cuối năm 2025, gia đình bà Phùng Thị An, hộ nghèo ở xóm Ba Quà, xã Văn Hán, được hỗ trợ một con trâu để chăn nuôi vỗ béo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, gia đình còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tiêm phòng và hướng dẫn tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Gia đình đối ứng đầu tư xây dựng chuồng nuôi và ngày công lao động.

Sau gần một năm chăm sóc, con trâu phát triển khỏe mạnh, giá trị hiện tại ước tính hơn 30 triệu đồng. Ông Lý Văn Nhâm, con trai bà Phùng Thị An, cho biết: Được Nhà nước hỗ trợ trâu và các điều kiện chăn nuôi, gia đình có thêm động lực phát triển sản xuất. Chúng tôi chủ động chăm sóc, bảo đảm thức ăn, vệ sinh chuồng trại để trâu khỏe mạnh, tăng trọng tốt.

Phát huy hiệu quả từ mô hình hỗ trợ sinh kế, năm 2026, xã Văn Hán tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện phát triển chăn nuôi.

Theo ông Hứa Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Văn Hán, địa phương dự kiến bố trí gần 600 triệu đồng hỗ trợ khoảng 14 hộ dân mua trâu vỗ béo. Xã đã khảo sát nhu cầu, lập danh sách các hộ đủ điều kiện và dự kiến cuối tháng 11-2026 đưa trâu về để người dân tổ chức chăn nuôi.

Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng đối ứng và điều kiện chăn nuôi của từng hộ. Cách làm này hướng đến bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, Văn Hán tập trung sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng, nâng cấp hạ tầng tại những xóm còn khó khăn, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Con trâu được hỗ trợ tạo thêm sinh kế cho gia đình bà Phùng Thị An.

Tuyến đường Ba Quà - Hòa Khê dài gần 2km đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông, lâm sản. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xã đầu tư 2,5 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường, với mặt đường bê tông rộng 3m, dày 18cm.

Đến nay, công trình đạt khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Công ty CP Thương mại Đăng Dương, đơn vị thi công công trình, cho biết: Chúng tôi quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thi công, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đã giúp doanh nghiệp thuận lợi triển khai các hạng mục.

Hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại Văn Hán được thể hiện qua những công trình hạ tầng thiết thực, các mô hình hỗ trợ sản xuất và điều kiện sinh kế của người dân từng bước được cải thiện. Việc phân bổ nguồn lực phù hợp với nhu cầu thực tế đang giúp địa phương giải quyết những khó khăn cụ thể ở cơ sở.

Theo ông Lường Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế xã Văn Hán, địa phương xác định ưu tiên nguồn lực cho các hộ nghèo, cận nghèo và những khu vực còn nhiều khó khăn là nhiệm vụ xuyên suốt trong triển khai các chương trình.

Xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm kế hoạch đề ra; đồng thời chú trọng hiệu quả sử dụng vốn, gắn các hạng mục đầu tư với nhu cầu thực tế của người dân.

Hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia được khẳng định qua những chuyển biến cụ thể trong đời sống và sản xuất của người dân. Với Văn Hán, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đúng những lĩnh vực và địa bàn khó khăn, phát huy vai trò chủ thể của người dân là hướng đi quan trọng để tạo chuyển biến lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.