Van Gaal: Champions League ngày càng méo mó vì tiền

Van Gaal cho rằng Champions League đang bị mở rộng quá mức và ngày càng chịu ảnh hưởng của yếu tố thương mại.

Louis van Gaal gây chú ý khi công khai phản đối cách Champions League được tổ chức hiện nay. Cựu HLV MU và Barcelona cho rằng việc mở rộng số đội và tăng số trận khiến giải đấu mất dần tính tinh tuyển.

“UEFA chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Đây là một thế giới nhỏ đầy tham nhũng”, AS dẫn lời Van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng mô hình hiện tại là “nực cười” và đi quá xa so với ý tưởng ban đầu của một giải đấu dành cho những CLB mạnh nhất châu Âu.

Từ mùa 2024/25, Champions League chuyển sang thể thức league phase với 36 đội thay vì 32 như trước. Mỗi CLB đá 8 trận ở giai đoạn đầu, nhiều hơn 2 trận so với vòng bảng cũ.

Theo Van Gaal, việc tăng số lượng đội đồng nghĩa khoảng cách trình độ giữa các CLB cũng lớn hơn. Ông cho rằng Champions League nên giảm số đội để duy trì chất lượng cao hơn và hạn chế những trận đấu quá chênh lệch.

Cựu HLV Ajax còn liên hệ lịch thi đấu dày với nguy cơ chấn thương. Ông nhấn mạnh cầu thủ ngày nay phải thi đấu quá nhiều, trong khi những thay đổi về thể thức chủ yếu giúp các tổ chức bóng đá tăng số trận và nguồn thu thương mại.

Van Gaal từng vô địch Champions League mùa 1994/95 cùng Ajax, khi vòng chính của giải chỉ có 16 đội. Theo ông, mô hình ít đội hơn giúp chất lượng các trận đấu được duy trì ở mức cao và giảm tải cho cầu thủ.

Đây không phải lần đầu Van Gaal chỉ trích hướng phát triển của Champions League. Ông từng gọi giải đấu là một “quái vật thương mại” từ nhiều năm trước, khi lịch thi đấu bắt đầu được mở rộng.

Phát biểu của Van Gaal xuất hiện trong bối cảnh Champions League hiện có 36 đội và 144 trận ở league phase. Dù thể thức mới tạo thêm nhiều cặp đấu và kéo dài cuộc đua vào vòng knock-out, cựu HLV Hà Lan vẫn cho rằng UEFA đang ưu tiên số lượng hơn chất lượng.