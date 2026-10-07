Vân Dung xúc động vì mâu thuẫn với con gái

Mới đây, Vân Dung chia sẻ khoảnh khắc xúc động của nhân vật bà Ngọc trong Mùa Hè Năm Ấy, khi mâu thuẫn với con gái Phương ngày càng căng thẳng.

"Mẹ nói thì nghe đi. Vì thằng Khánh là con của mẹ, nên mẹ biết" - dòng trạng thái được Vân Dung chia sẻ cho thấy sự cứng rắn của bà Ngọc trước lựa chọn tình cảm của con gái. Đằng sau thái độ quyết liệt ấy là quan điểm của một người mẹ luôn cho rằng mình hiểu điều gì tốt nhất cho con.

Vân Dung chia sẻ khoảnh khắc nghẹn ngào khi đối đầu với con gái trong phim giờ vàng.

Trong Mùa Hè Năm Ấy, Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc, mẹ của Phương (Minh Thu). Ở những tập gần đây, nhân vật này trở thành tâm điểm của tuyến mâu thuẫn xoay quanh chuyện tình cảm giữa Phương và Khánh (Tô Dũng).

Từ tập 18, bà Ngọc đã chủ động gặp Khánh để yêu cầu anh tránh xa Phương. Bà đồng thời phủ nhận chuyện gia đình mình còn nợ ân tình hay tiền bạc với nhà Khánh từ quá khứ, khẳng định những khoản nợ trước đây đã được thanh toán đầy đủ.

Sự phản đối của bà Ngọc nhanh chóng tạo ra khoảng cách với chính con gái. Khi biết Phương lấy tiền dự định mua chung cư để giúp Khánh, bà phải đối diện với những câu hỏi của con về câu chuyện xảy ra nhiều năm trước, đặc biệt là thời điểm Khánh trở về sau 8 năm.

Sự phản đối của bà Ngọc nhanh chóng tạo ra khoảng cách với chính con gái.

Dù Phương chất vấn, bà Ngọc vẫn giữ lập trường. Bà cho rằng những gì mình làm đều xuất phát từ mong muốn con gái có được cuộc sống hạnh phúc. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận này khiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng rõ rệt.

Từ tập 20 đến 23, khi Phương và Khánh dần nối lại tình cảm, bà Ngọc tiếp tục tìm cách ngăn cản. Sự xuất hiện của Tùng Jun (Trọng Lân) càng khiến những diễn biến xung quanh mối quan hệ này thêm phức tạp, đồng thời làm bà Ngọc thêm thiếu tin tưởng vào tương lai của Phương và Khánh.

Mâu thuẫn kéo dài cũng ảnh hưởng đến bà Ngọc. Ở tập 24, bà đột ngột bị tụt huyết áp và phải nhập viện cấp cứu. Phương và Khánh ở lại chăm sóc bà. Tuy nhiên, việc được hai người quan tâm không khiến bà thay đổi quan điểm về chuyện tình cảm của con gái.

Bà Ngọc (Vân Dung) khẳng định Phương có quyền lựa chọn người bạn đời, nhưng người đó nhất định không thể là Khánh.

Đến tập 25, bà Ngọc tiếp tục khẳng định Phương có quyền lựa chọn người bạn đời, nhưng người đó nhất định không thể là Khánh. Những lời nói này sau đó bị Khánh nghe thấy khi anh đứng ngoài cửa.

Tuyến nhân vật bà Ngọc vì thế ngày càng trở thành điểm nút quan trọng trong câu chuyện của Mùa Hè Năm Ấy. Mâu thuẫn giữa bà và Phương không đơn thuần xoay quanh chuyện có nên đến với Khánh hay không, mà còn thể hiện sự khác biệt giữa mong muốn bảo vệ con của người mẹ và nhu cầu tự quyết định cuộc sống của một người trưởng thành.

Qua khoảnh khắc được Vân Dung chia sẻ, cảm xúc của bà Ngọc tiếp tục được đẩy lên rõ nét. Nhân vật vừa cứng rắn trong cách ngăn cản con gái, vừa cho thấy niềm tin rằng những lựa chọn của mình đều bắt nguồn từ tình thương dành cho Phương.