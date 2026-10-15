Vân Dung tiết lộ nỗi khổ bên Tiểu Bảo Quốc

Mới đây, Vân Dung đăng tải hình ảnh đang hát karaoke cùng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, kèm dòng trạng thái hài hước: “Khổ tâm ghê cơ, em hát bằng cả tính mạng, bằng cả tâm can mà ông anh Tiểu Bảo Quốc cứ làm như em đang tra tấn lỗ tai không bằng. Nhìn cái mặt anh ấy có giống đang gánh gồng cả ‘nỗi đau xã hội’ không cơ chứ”.

Lời than thở dí dỏm của Vân Dung nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh, biểu cảm của Tiểu Bảo Quốc tạo nên sự tương phản với tinh thần say mê ca hát của nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây cũng là cách Vân Dung hé lộ một phần màu sắc của nhân vật mà cô đảm nhận trong dự án điện ảnh sắp ra mắt.

Vân Dung đăng tải hình ảnh đang hát karaoke cùng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc.

Nói thêm về bức ảnh, Vân Dung chia sẻ: “Nói vui vậy thôi chứ nhìn ảnh này em lại suy ngẫm: Ở đời, tìm được một người chịu lắng nghe mình hát bất chấp giờ giấc, lại còn sẵn sàng còng lưng ‘gánh vác’ mình thế này là hiếm lắm đấy! Các bác xem phim nhớ chuẩn bị tinh thần nha, giọng hát của em trong phim này không chỉ ‘gây thương nhớ’ mà còn ‘gây án mạng’ luôn đấy ạ!”.

Qua màn tương tác này, Vân Dung đồng thời nhắc khán giả về Án Mạng Karaoke, bộ phim trinh thám pha hài dự kiến khởi chiếu tại rạp Việt Nam vào ngày 30/10/2026. Tác phẩm khai thác một vụ án xảy ra tại khu nghỉ dưỡng biệt lập trên núi, nơi những người có mặt đều có thể liên quan đến bí mật đằng sau cái chết bất thường.

Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thủy, người phụ nữ có niềm đam mê karaoke đến mức khiến những người xung quanh không ít lần phải chịu trận. Dù tham gia chuyến nghỉ dưỡng, nhân vật vẫn giữ thói quen ca hát của mình. Sự xuất hiện của bà Thủy ban đầu mang đến những tình huống gây cười, nhưng câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng khi bà trở thành nạn nhân của một vụ án mạng.

Tạo hình của Vân Dung trong Án Mạng Karaoke.

Chi tiết bà Thủy bị sát hại với chiếc micro trong miệng là một trong những hình ảnh gây chú ý trong trailer. Từ đây, những người có mặt tại khu nghỉ dưỡng lần lượt bị đặt vào vòng nghi vấn. Bộ phim kết hợp yếu tố điều tra với các tình huống hài hước, đồng thời khai thác những mối quan hệ phức tạp và bí mật được che giấu phía sau vẻ ngoài bình thường của các nhân vật.

Bên cạnh Vân Dung, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc đảm nhận vai ông Chín trong Án Mạng Karaoke. Nhân vật này tham gia chuyến đi “chữa lành” tại ngọn núi biệt lập cùng bà Thủy và những người khác, rồi vướng vào vòng xoáy nghi vấn liên quan đến việc mạo danh “Sơn Thần”. Với vai diễn có màu sắc khác biệt so với hình tượng quen thuộc, Tiểu Bảo Quốc phải đối mặt với những màn đấu trí và loạt nghi vấn trong hành trình làm sáng tỏ bí ẩn của bộ phim.

Dàn diễn viên của Án Mạng Karaoke còn có Thanh Sơn, Trịnh Thảo, Đoàn Thiên Ân và NSƯT Đại Nghĩa. Phim do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám, hài hước và những mối quan hệ bất ngờ là một trong những điểm được ê-kíp khai thác trong chiến dịch giới thiệu tác phẩm.

Với Án Mạng Karaoke, Vân Dung tiếp tục thử sức trong một câu chuyện mà chính giọng hát của nhân vật cũng trở thành chi tiết gây tò mò. Từ màn than thở vui vẻ bên Tiểu Bảo Quốc đến lời nhắn nhủ rằng tiếng hát có thể “gây án mạng”, nữ nghệ sĩ đang góp phần tạo sự chú ý cho bộ phim trước ngày ra rạp.