Vân Dung thừa nhận điều khó tin

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về quá trình thực hiện một cảnh quay thật mật với Thanh Sơn trong Án Mạng Karaoke. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ, cô đã tự tưởng tượng mình là đàn ông để có thể tương tác với bạn diễn tự nhiên hơn. Cách xử lý có phần khác thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi Vân Dung vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, trong khi Thanh Sơn thường xuất hiện với hình tượng nam chính tình cảm trên màn ảnh nhỏ.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về quá trình thực hiện một cảnh quay thật mật với Thanh Sơn.

Trong Án Mạng Karaoke, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, người phụ nữ có thói quen hát karaoke bất kể ngày đêm, khiến những người xung quanh không khỏi khó chịu. Nhân vật này trở thành nạn nhân đầu tiên trong vụ án, mở ra chuỗi sự kiện bí ẩn tại một homestay biệt lập trên núi. Chi tiết bà Thủy bị sát hại với chiếc micro trong miệng tạo nên hình ảnh ám ảnh, đồng thời trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tìm kiếm hung thủ.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa bà Thủy và Trực, nhân vật do Thanh Sơn thủ vai, là một trong những chi tiết gây tò mò của phim. Trực đi nghỉ cùng vợ là Vy, do Trịnh Thảo đảm nhận, nhưng trailer hé lộ anh có mối quan hệ kín đáo với bà Thủy. Chính tình tiết này khiến nhân vật của Thanh Sơn đứng trước nhiều nghi vấn sau khi vụ án xảy ra.

Vân Dung và Thanh Sơn trong Án Mạng Karaoke.

Cảnh thân mật giữa Vân Dung và Thanh Sơn vì thế trở thành một trong những phân đoạn được chú ý trước ngày phim ra rạp. Với Vân Dung, việc tự hình dung bản thân ở vị trí một người đàn ông là cách giúp cô vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm. Trong khi đó, Thanh Sơn cũng có cơ hội thể hiện một màu sắc khác so với những vai diễn tình cảm quen thuộc trên truyền hình.

Sự kết hợp giữa Vân Dung và Thanh Sơn tạo nên nét đối lập đáng chú ý trong Án Mạng Karaoke. Một bên là nữ nghệ sĩ gắn liền với những màn tung hứng hài hước, bên còn lại là diễn viên có thế mạnh ở dạng vai tâm lý, tình cảm. Khi đặt hai người vào một mối quan hệ nhiều bí mật, bộ phim có thêm chất liệu để đan xen tiếng cười, sự hồi hộp và những nghi vấn xoay quanh cái chết của bà Thủy.

Dàn diễn viên trong Án Mạng Karaoke.

Bên cạnh Vân Dung trong vai bà Thủy và Thanh Sơn trong vai Trực, Án Mạng Karaoke còn quy tụ dàn diễn viên gồm Đoàn Thiên Ân vai Tâm, Trịnh Thảo vai Vy - vợ của Trực, NSƯT Đại Nghĩa trong vai thầy Nguyện Giang và nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vai ông Chín. Do Hoàng Lê đạo diễn, bộ phim thuộc thể loại trinh thám pha hài, xoay quanh vụ án mạng bí ẩn bắt đầu từ cái chết của bà Thủy, người có thói quen hát karaoke bất kể ngày đêm. Khi vụ án xảy ra, những mối quan hệ chồng chéo cùng bí mật riêng của từng nhân vật dần được hé lộ, khiến hành trình tìm kiếm hung thủ trở nên khó đoán.

Về sự nghiệp điện ảnh, Vân Dung từng góp mặt trong Quỷ Cẩu với doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 149 tỷ đồng và Quỷ Nhập Tràng 2 thu về khoảng 134 tỷ đồng. Ba tác phẩm mang về tổng doanh thu phòng vé khoảng 391 tỷ đồng, góp phần ghi dấu ấn của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Thanh Sơn từng tham gia Yêu Nhầm Bạn Thân với doanh thu khoảng 21,5 tỷ đồng, Tử Chiến Trên Không đạt khoảng 252 tỷ đồng và Hẹn Em Ngày Nhật Thực thu về khoảng 119 tỷ đồng. Tổng doanh thu phòng vé của ba bộ phim vào khoảng 392,5 tỷ đồng, cho thấy những bước tiến đáng chú ý của nam diễn viên ở lĩnh vực điện ảnh trước khi góp mặt trong Án Mạng Karaoke.

Theo lịch công bố, phim có các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 21/10 và trong các ngày 22-25/10/2026, trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 30/10. Ngoài vụ án mạng bí ẩn, màn kết hợp khác biệt giữa Vân Dung và Thanh Sơn cũng là chi tiết khiến khán giả chờ đợi tác phẩm.