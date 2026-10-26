Vận dụng sáng tạo giá trị lý luận và thực tiễn 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Số vụ bạo lực học đường tại Nghệ An có xu hướng giảm, song những mâu thuẫn âm ỉ, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội và những biểu hiện tổn thương tâm lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý khi sự việc xảy ra sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và can thiệp từ sớm, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và chính học sinh.