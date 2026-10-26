Vận dụng sáng tạo giá trị lý luận và thực tiễn 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: ThS. Ngô Thị Thanh Nhàn
Đơn vị: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-dung-sang-tao-gia-tri-ly-luan-va-thuc-tien-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-giai-doan-hien-nay-471430.html