Giáo dục

Vận dụng sáng tạo giá trị lý luận và thực tiễn 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: ThS. Ngô Thị Thanh Nhàn

Đơn vị: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

Xem chi tiết tại đây: Vận dụng sáng tạo giá trị lý luận và thực tiễn "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

ThS. Ngô Thị Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-dung-sang-tao-gia-tri-ly-luan-va-thuc-tien-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-giai-doan-hien-nay-471430.html