Vân Dung run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Thanh Sơn, ngại ngùng chờ phản ứng của con trai khi xem phim

Một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm là cảnh tình tứ giữa nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn. Vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, đanh đá hoặc có tính cách mạnh, Vân Dung thừa nhận, đây là một trong những thử thách đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Dù đã ngoài 50 tuổi, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân chưa từng trải qua một cảnh quay tình cảm như lần này.

Đứng trước người bạn diễn điển trai, Vân Dung không giấu được sự ngượng ngùng và hồi hộp. Cô kể rằng đã run rẩy, chân tay lúng túng trong quá trình thực hiện cảnh quay. Nữ nghệ sĩ thậm chí còn lo lắng liệu những cử chỉ, động tác và cách thể hiện của mình có trở nên quá mức khi xuất hiện trên màn ảnh hay không?

Đáng chú ý, khi các đoạn cắt từ phân cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, Vân Dung thừa nhận không dám xem lại. Những bình luận từ bạn bè, người quen về hình ảnh gợi cảm hiếm thấy của nữ nghệ sĩ càng khiến bản thân vừa ngại ngùng, vừa hồi hộp.

Không chỉ Vân Dung, Thanh Sơn cũng chịu áp lực không kém khi thực hiện phân cảnh đặc biệt này. Nam diễn viên tiết lộ đây chính là cảnh quay đầu tiên của anh và 'đàn chị' trong bộ phim, đồng thời cũng được thực hiện ngay ngày ghi hình đầu tiên.

Theo Thanh Sơn, khi đọc kịch bản, cả hai vẫn chưa thể hình dung trọn vẹn cách thực hiện cảnh quay. Chỉ đến khi có mặt tại bối cảnh trên núi, họ mới thực sự đối diện với thử thách trước mắt. Việc phải lập tức bước vào một phân cảnh tình cảm khi chưa có nhiều thời gian làm quen với nhân vật khiến cả hai nghệ sĩ chịu không ít áp lực.

Thanh Sơn cho biết, cảm giác căng thẳng ấy đến hiện tại vẫn còn là một kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, anh hy vọng sự nỗ lực của cả hai sẽ giúp phân cảnh để lại ấn tượng trong lòng người xem. Trong không khí trò chuyện cởi mở, Thanh Sơn còn hài hước đề nghị Vân Dung chuẩn bị tinh thần để xem lại cảnh phim trên màn ảnh rộng, thay vì né tránh những đoạn video ngắn trên mạng xã hội.

Cả hai cũng bày tỏ sự tò mò về phản ứng của con trai Vân Dung khi chứng kiến hình ảnh mới lạ của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh câu chuyện về cảnh quay tình cảm, Vân Dung còn có những chia sẻ xúc động khi nhắc đến con trai Long Vũ, người hiện cũng đang theo đuổi con đường diễn xuất.

Nữ nghệ sĩ cho biết, con trai luôn dành nhiều sự quan tâm cho nghề và mong muốn có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bản thân nữ nghệ sĩ cũng thường động viên con kiên trì, cố gắng, tin tưởng vào hành trình của mình. Vân Dung cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó, hai mẹ con có thể cùng góp mặt trong một bộ phim điện ảnh, để gia đình được chứng kiến và tự hào về những nỗ lực của Long Vũ.

Nữ diễn viên Đoàn Thiên Ân tiết lộ, Đại Nghĩa đã dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa cách thoại cho cô. Khi Thiên Ân bị áp lực, các đồng nghiệp thường động viên cô bình tĩnh, chia nhỏ câu thoại và tập trung hiểu rõ từng ý trước khi thể hiện.

Cô biết, vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và xem cơ hội hợp tác cùng những nghệ sĩ đi trước là động lực để tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất trong các dự án tiếp theo.