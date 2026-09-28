Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Hội thảo diễn ra sáng 28/9 với sự tham dự của lãnh đạo, các cán bộ quản lý, giảng viên của trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đại hội XIV của Đảng có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin; tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Thời gian qua, việc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học là yêu cầu cấp thiết đối với các trường chính trị, giảng viên nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi, làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới và định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Từ đó vận dụng phù hợp, thiết thực vào hoạt động giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Các tham luận, ý kiến làm rõ những nội dung cơ bản, quan điểm, chủ trương mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tại các trường chính trị.

Đại biểu trình bày tham luận.

Thực trạng và kinh nghiệm vận dụng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại Trường. Trong đó tập trung vào việc cập nhật những nội dung mới của Nghị quyết vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trường. Những khó khăn, vướng mắc và vấn đề đặt ra cần giải quyết trong bối cảnh mới.

Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xác định những vấn đề cần nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu ưu tiên gắn với yêu cầu phát triển đất nước, thực tiễn thành phố Bắc Ninh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trong giai đoạn hiện nay.

Đề xuất giải pháp hiệu quả, khả thi, sáng tạo vận dụng Nghị quyết Đại hội XIV vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mối quan hệ giữa giảng dạy - nghiên cứu khoa học - tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Vai trò của các khoa, phòng và đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc nghiên cứu, vận dụng, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào hoạt động chuyên môn của nhà trường. Cụ thể như: Việc hoàn thiện bài giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thẩm định tư liệu, xây dựng học liệu số và theo dõi việc áp dụng sau hội thảo…

Thông qua hội thảo, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ có thêm nguồn tư liệu quý để các giảng viên, viên chức nhà trường có được định hướng rõ ràng trong quá trình nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy vào bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.